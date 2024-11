La Serie A esplode per lui, asta già pronta tra le big: “È un campione”. Prezzo alle stelle

Milan, Napoli, Inter e Juventus pazze dell’esterno che a breve può diventare una ricchissima plusvalenza per il ds

Il calciomercato sembra così lontano, eppure è davvero vicino. In realtà lo è sempre, a prescindere dalle aperture e chiusure ufficiali delle due sessioni stagionali. E così le potenziali aste, la corsa al talento, si fa sempre più serrato. Anche perché in questi anni di talenti e promesse in Serie A ne stanno fortunatamente passando parecchie.

Nico Paz, Gudmundsson, Soulé, Yildiz, Buongiorno, Rovella, Ricci e tanti altri. Di certi giocatori se ne intende parecchio Pantaleo Corvino, che nella sua lunga carriera ne ha scoperti e lanciati davvero tantissimi. E grazie a lui il Lecce in questi anni si sta mentenendo su buoni livelli, riuscendo a realizzare plusvalenze importanti. Solo lo scorso anno ha realizzato circa 30 milioni da Pongracic, Gendrey, Strefezza e Blin mentre la stagione precedente era stato Hjulmand a riempire le casse pugliesi con la cessione allo Sporting. E altri ce ne sono ancora che potrebbero spiccare il volo, da Ramadani a Oudin, nella speranza che anche altri possano presto esplodere, come Gaspar. Non ci siamo dimenticati ovviamente di Patrick Dorgu, che al momento è il giocatore senza dubbio più in mostra dei giallorossi e non a caso di sirene ne stanno già suonando da tempo e pure importanti. Lo stesso Pantaleo Corvino oggi in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’, ha ammesso: “Ha le stimmate del campione. Non gli manca nulla”. E su di lui ci sono praticamente tutte le big del nostrocampionato.

Dorgu ha già stregato le big di Serie A: Milan, Inter, Juve, Napoli e non solo

Patrick Dorgu, esterno mancino classe 2004 arrivato due anni fa dal Nordsjaelland, piace molto a Conte e quindi al Napoli, ma anche all’Inter e alla Juventus. Senza dimenticare pure la Roma, con cui Corvino ha ottimi rapporti, come tutti gli altri del resto.

Terzino, ala di centrocampo e ora anche esterno offensivo, pure a destra all’occorrenza. Il giovane danese è diventato giocatore incredibilmente duttile, per cui anche estremamente prezioso sul mercato. Dopo 12 gare è già a quota 3 gol segnati in campionato dopo i 2 dello scorso anno. Il Milan è un’altra squadra che ci ha messo gli occhi addosso in maniera importante, sempre a caccia del proverbiale vice-Theo. E per l’Atalanta di Gasperini sarebbe un calciatore ideale. Senza dimenticare Premier e Bundesliga. Non a caso la valutazione è già oltre i 25 milioni, anche 30. Sostanzialmente si tratterà di asta in estate, difficilmente invece si muoverà a gennaio. I top club italiani, avendo magari meno risorse cash, possono sfruttare qualche giovane della cantera. E Corvino di certo non esclude una opzione del genere: la Juve ha Mbangula che potrebbe interessare al Lecce. Magari Giuntoli può provare un approccio diretto già al Via del Mare in questa giornata di campionato. Di sicuro sarà una lunga corsa per tutti.