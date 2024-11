Milan, Gabbia inamovibile: le scelte in difesa di Fonseca cambiano il mercato

Il centrale italiano sarà titolare insieme a Malick Thiaw nel match di stasera contro l’Empoli. Il Milan così cambia definitivamente volto

Paulo Fonseca in conferenza stampa non ha voluto dare indicazioni di formazione legate al reparto difensivo, in vista della partita contro l’Empoli, facendo capire, che farà spesso ruotare i suoi centrali. Sarebbe d’altronde questo il segreto dei pochi infortuni, ma su chi sia la coppia preferita da parte del portoghese sembrano esserci sempre meno dubbi e oggi è attesa la conferma definitiva.

Contro i toscani, infatti, salvo clamorosi cambi di programma, l’ex Lille si affiderà a Matteo Gabbia e Malick Thiaw, che avevano giocato dal primo minuto anche contro la Juventus. Sul calciatore italiano, ormai, non ci sono più dubbi: è uno dei leader del Diavolo, dentro e fuori dal campo e il rinnovo è la prova di quanto il Milan e Paulo Fonseca credano in lui. Il tedesco, invece, è stato bravo a sfruttare proprio l’assenza di Gabbia, per infortunio, per scalare le gerarchie. Così il classe 1999 e Thiaw completeranno il reparto insieme a Theo Hernandez ed Emerson Royal. A centrocampo ci sarà spazio chiaramente per Reijnders e Fofana. In avanti, invece, riecco Leao e Morata, con Pulisic e Musah che si avvia a vincere il ballottaggio con Loftus-Cheek e Chukwueze.

Milan, Tomori in discussione: possibile addio nel 2025

Di fatto, dunque, Fonseca si affiderà alla formazione titolarissima. Il turnover è stato fatto a Bratislava, con poca fortuna.

Le risposte fornite da Noah Okafor, Chukwueze e Davide Calabria, infatti, non sono state buone, ma anche la coppia centrale formata da Pavlovic e Tomori non ha entusiasmato. E’ vero che il serbo si è contraddistinto per un salvataggio miracoloso, ma ha commesso diversi errori al pari del compagno di reparto.

La stagione dell’inglese continua dunque ad essere fatta di alti e bassi. Così c’è sempre più la sensazione che l’ex Chelsea non riesca a dare le giuste garanzie. Pensare dunque ad un suo addio nel 2025 non è davvero così impossibile. In estate il Milan pretendeva una cifra sui 30 milioni di euro per lasciarlo partire, ora potrebbe accontentarsi di qualcosa meno. La Juventus monitora con attenzione la situazione, ma attenzione alla pista inglese, con il Newcastle in prima linea. Tomori, inoltre, piace anche ad Aston Villa e West Ham. E dire che fino a qualche mese fa l’indiziato numero uno a fare le valigie era certamente Thiaw.