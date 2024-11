Fagioli sempre più lontano dalla Juve: così arriva il pupillo di Thiago Motta

La Juventus sta valutando di sacrificare il centrocampista della nazionale sul mercato: il piano del Dt bianconero Giuntoli per gennaio

Non solo Zirkzee. C’è un altro desiderio per Thiago Motta ripensando alla fantastica cavalcata della scorsa stagione con il Bologna.

Il tecnico italo-brasiliano vuole svoltare alla Juventus e pensa a due suoi pupilli per il mercato di gennaio. Zirkzee è il primo nome per l’attacco e la ‘Vecchia Signora’ potrebbe presto affondare il colpo, mentre per il centrocampo rispunta Ferguson dopo le sirene della scorsa primavera. Lo scozzese è rientrato di recente dopo il lungo stop per l’infortunio ai legamenti del ginocchio e ha subito dimostrato una buona condizione fisica alla prima da titolare in Champions League con il Lille.

Cristiano Giuntoli già nella scorsa stagione aveva messo nel mirino Ferguson, prima dello stop forzato ai box e la virata decisa a centrocampo per Koopmeiners. Motta ha bisogno di un suo fedelissimo per dare linfa al suo gioco e il profilo che stuzzica maggiormente la fantasia del mister bianconero è il tuttofare in forza al Bologna.

Calciomercato Juventus, Motta raddoppia: Zirkzee più Ferguson. Scambio con il Bologna

Ferguson da poco ha rinnovato il contratto fino al 2028, con opzione per un altro anno. Il Bologna quindi ha creduto in lui anche nel momento più difficile, allungando l’accordo con il 25enne giocatore.

Servirà inevitabilmente un’offerte importante per strapparlo a metà stagione ai felsinei e i rapporti non sono così cordiali dopo la querelle estiva e il passaggio appunto di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. Ferguson viene ritenuto però il tassello ideale per la filosofia dell’allenatore italo-brasiliano e funzionale per dare il cambio di marcia alla squadra bianconera. Jolly in mezzo al campo e incursore, che non avrebbe problemi a coesistere con Koopmeiners. Lo scozzese potrebbe sbarcare alla Continassa però soltanto in un caso: con la doppia cessione in mediana di Douglas Luiz e Fagioli. Il brasiliano ex Aston Villa non è soddisfatto della sua avventura alla Juve, ma sarà complicato per Giuntoli a gennaio rientrare dall’investimento dell’ultima estate da oltre 50 milioni di euro.

Meno complessa invece un’eventuale cessione di Fagioli, sul quale in pressing c’è in primis il Marsiglia dell’estimatore De Zerbi. Sul nazionale azzurro restano vigili anche PSG e Napoli, mentre da non scartare un possibile scambio con il Bologna proprio per arrivare a Ferguson. I due centrocampisti hanno una valutazione simile, tra i 25 e i 30 milioni di euro, e lo scenario è sicuramente da monitorare.