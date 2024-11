Asse Milan-Empoli, così arriva lo scippo alla Juve

Stasera a San Siro si gioca il match tra i rossoneri di Paulo Fonseca e gli azzurri di Roberto D’Aversa: diversi gli affari in ballo

E’ tutto pronto per il match, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A, tra il Milan e l’Empoli. I rossoneri, per l’occasione, scenderanno in campo con la migliore formazione possibile.

Non ci sono alternative al successo, ma difronte i rossoneri si troveranno una squadra davvero quadrata, che ha subito solamente undici gol ed è così la quarta miglior difesa del campionato italiano, dietro solo a Juventus, Napoli e Fiorentina, ma davanti al Milan che di reti ne ha incassate quattordici.

Merito di questo risultato è certamente anche di Vasquez, che ha vissuto una prima parte di stagione davvero straordinaria, con interventi spesso miracolosi. L’ex Milan verrà certamente riscattato dai toscani, per una cifra davvero irrisoria, un milione di euro. Situazione diversa per quanto riguarda Lorenzo Colombo, per il quale servono sette milioni per scipparlo definitivamente al Diavolo. Sia l’estremo difensore che il giovane attaccante saranno sicuramente oggetti di discussione a margine della partita tra le due dirigenze, ma sul piatto sono pronti a finire altri due nomi.

Calciomercato Milan, non solo Pezzella: un altro difensore sul taccuino

Uno è quello di Giuseppe Pezzella, che può davvero essere il perfetto vice Theo Hernandez. Dopo tanta gavetta in provincia, l’italiano è pronto a confrontarsi con un palcoscenico più impegnativo.

Ma il nome del terzino sinistro non è l’unico che interessa al Milan. I buoni rapporti tra l’Empoli e il Diavolo, potrebbero, infatti, spingere la dirigenza rossonera ad approfondire i discorsi su Ardian Ismajili. Il centrale classe 1996 è una delle sorprese di questa stagione. Sta disputando un grande campionato, tanto da attirare le attenzioni della Juventus e del Napoli, ma può essere il Milan a spuntarla. Le carte da giocarsi per convincere i toscani a liberarlo, magari già a gennaio, d’altronde non mancano. Ricordiamo che il 28enne ha un contratto in scadenza il prossimo giugno. Proprio per questo rappresenta un’occasione un po’ per tutte.