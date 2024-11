Terremoto bianconero, dimissioni del presidente ed esonero: succede di tutto

Ribaltone totale per il club che fa i conti con l’addio del numero 1 per motivi personali e decide di allontanare l’allenatore

Un vero e proprio terremoto, due notizie che sconvolgono la stagione del club bianconero: via il presidente, per motivi personali, esonerato l’allenatore per i risultati non all’altezza delle aspettative.

Il 29 novembre sarà ricordato come il giorno della rivoluzione per il Besiktas, una delle società più importanti della Turchia, squadra dove milita anche Ciro Immobile. Ebbene, oggi sono arrivate le dimissioni ufficiali di Hasan Arat, presidente della società. Con un comunicato diffuso sui canali del club, l’ex numero 1 ha annunciato le dimissioni per motivi personali, raccontando il suo dispiacere per la fine della sua presidenza e ribadendo il forte legame con il club.

Ora il suo posto sarà preso da Huseyin Yucel che, salvo colpi di scena, resterà in carica fino a maggio quando dovrebbero tenersi le nuove elezioni. Intanto però per il Besiktas c’è crisi anche dal punto di vista sportivo e a farne le spese sarà il tecnico Giovanni van Bronckhorst. La sconfitta contro Maccabi Tel Aviv in Europa League è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Una sola vittoria nelle ultime sei partite sono un bottino troppo misero per andare avanti insieme ed allora, stando alla stampa turca, nel pomeriggio dovrebbe tenersi al riunione che porterà all’esonero dell’allenatore.

Besiktas, via presidente e allenatore: cosa è successo

All’incontro dovrebbe essere presente lo stesso tecnico: l’idea è di cercare un accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Non dovesse essere possibile, la società attiverebbe la clausola presente nel contratto dell’allenatore.

Resta da capire chi sarà poi a sostituirlo e le dimissioni di Arat complicano le cose. Secondo il presidente del Consiglio di Amministrazione, Tevfik Yamantürk, il club dovrebbe evitare di fare operazioni importanti (anche dal punto di vista del calciomercato) nell’attesa del nuovo presidente. L’idea di Yamanturk è che si vada avanti con il vice dell’allenatore olandese, Serdar Topraktepe, fino a quando non sarà insediato il nuovo presidente. Situazione complicata con il Besiktas che è sesto in campionato e 22esimo in Europa League nonostante i 12 gol in 18 partite di Immobile.