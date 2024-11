Pareggite Juve e mercato flop: hanno dato la colpa a Giuntoli

I bianconeri stentano a decollare e arriva il giudizio definitivo: è il Football director ad aver sbagliato strategia

Un mercato molto dispendioso con oltre 150 milioni di euro spesi per costruire una squadra adatta al gioco di Thiago Motta. Un mercato che però, finora, non ha dato i risultati sperati, soprattutto nei pezzi più ‘pregiati’ che sarebbero anche quelli più costosi.

Facile pensare a Douglas Luiz, altrettanto facile il riferimento a Koopmeiners: l’olandese è stato inseguito a lungo, quasi un’ossessione costata circa sessanta milioni di euro per avere – almeno finora – poco o niente in campo. Poi c’è Nico Gonzalez, falcidiato dagli infortuni e capace di collezionare appena sei apparizioni totali in bianconero. Una situazione che, insieme ai troppi assenti, si sta riflettendo anche su prestazioni e risultati: contro l’Aston Villa è arrivato l’ennesimo pareggio di una stagione in cui la Juve fatica a decollare realmente.

Nessuna sconfitta ancora in campionato, ma tante, troppe X che hanno zavorrato la squadra di Thiago Motta. Ed allora è anche il momento di provare ad attribuire qualche responsabilità ed è quello che ha fatto Calciomercato.it con il sondaggio su X: Altro 0-0 per la Juventus, affetta da pareggite: i bianconeri stentano a decollare, di chi sono le responsabilità maggiori?”.

Juventus affetta da pareggite: la colpa è di Giuntoli

Un sondaggio che ha avuto un primo risultato netto: Thiago Motta è totalmente esente da colpa. Nessuno ha voluto attribuire la responsabilità all’allenatore bianconero che ha, invece, pagato dazio per colpe di giocatori e Giuntoli.

Nel primo caso, il 30,8% di chi ha risposto al sondaggio ha scelto di indicare nei giocatori i colpevoli per un inizio di stagione claudicante della Juventus. Fa rumore, invece, il 69,2% di chi ha indicato nel mercato e in Giuntoli le vere responsabilità delle difficoltà riscontrate dalla formazione bianconera nel primo terzo di stagione. E ora toccherà proprio al Football Director trovare le soluzioni, ovviamente anche tramite il mercato: si proverà a cedere Douglas Luiz, ma anche ad acquistare almeno un difensore in grado di non far sentire l’assenza di Bremer e Cabal.