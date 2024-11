Milan, Sarri il dopo Fonseca: porta anche il bomber | VIDEO CM.IT

Maurizio Sarri potrebbe sostituire il portoghese sulla panchina rossonera e non solo: gli scenari analizzati su Calciomercato.it

Il Milan scavalla il nuovo turno europeo con una vittoria preziosa, ma gli interrogativi sul futuro dei rossoneri restano vivi più che mai. Sul canale Youtube di Calciomercato.it, nel programma ‘Ti Amo Calciomercato’, abbiamo approfondito il tema, con le incertezze sulla situazione in panchina e non soltanto.

Ormai, Fonseca è in discussione anche quando vince. Il successo con lo Slovan Bratislava è importante per il percorso in Champions League del Milan, ma continua a non convincere del tutto, negli alti e bassi tra diverse partite e nella stessa partita, concedendo moltissimo in fase difensiva. Anche le dichiarazioni dello stesso allenatore lasciano perplesso l’ambiente, spesso e volentieri. E’ un Diavolo che non riesce nel salto di qualità definitivo e forse la troppa onestà dello stesso Fonseca sui problemi della squadra rischia di nuocergli, soprattutto in assenza o comunque in altalenanza di risultati. La quadra, intesa come via di mezzo tra la propensione offensiva e i rischi difensivi, è ancora lontana da trovare. Ma a questo punto si rischia seriamente di rimanere fuori anche dai primi quattro posti, ad oggi. Nel brevissimo periodo Fonseca non pare a rischio, ma se i risultati non migliorassero soprattutto in campionato da qui a Natale si tornerebbe a sentir parlare di esonero.

Milan, Sarri in panchina per la prossima stagione: Gimenez il nove designato

Per i bookmakers, un Milan fuori dalla Champions cambierebbe sicuramente allenatore e il favorito per rimpiazzare il portoghese sembrerebbe essere Maurizio Sarri.

Dietro di lui, nomi come Tudor e Allegri. Staccati i vari Terzic e Conceicao. Con il cambio di allenatore, verosimilmente cambierebbe qualcosa anche in attacco. Al centro, Morata e Abraham non stanno rendendo, il capocannoniere per ora è Pulisic. Dunque, l’estate prossima il Milan potrebbe provare a tornare su un centravanti classico. Il preferito a oggi è Santiago Gimenez del Feyenoord, con un gran fiuto del gol, un passaporto italiano e il gradimento di Ibrahimovic.