DIRETTA Serie A, Lazio-Parma e Verona-Cagliari: formazioni UFFICIALI LIVE

La Lazio e il Verona ricevono nell’ordine il Parma e il Cagliari nei due monday night che chiudono la 34esima giornata del campionato di Serie A, 15esimo turno del girone di ritorno. Due sfide che mettono in palio punti preziosi sia in chiave europea che in chiave salvezza che saranno dirette rispettivamente dagli arbitri Sacchi e Abisso.

Da una parte, allo stadio ‘Olimpico’, i biancocelesti di Marco Baroni vogliono dare seguito al successo ottenuto in trasferta mercoledì scorso contro il Genoa. Privi dello squalificato Belahyane, i capitolini hanno bisogno dei tre punti per restare in corsa per il quarto posto che vale la Champions League. I gialloblu di Cristian Chivu, che a loro volta vengono dalla vittoria ottenuta contro la Juventus, puntano ad un altro colpaccio per avvicinarsi alla salvezza aritmetica. All’andata i ducali si sono imposti con il risultato di 3-1 grazie ai gol siglato da Man, Haj Mohamed e Delprato dopo che Castellanos aveva accorciato le distanze.

Dall’altra parte, allo stadio ‘Bentegodi’, i rossoblu di Davide Nicola, reduci dalla sconfitta contro la Fiorentina che ha fatto seguito a quella contro l’Inter, puntano a invertire la rotta. Gli isolani cercano la vittoria per operare il sorpasso in classifica sugli scaligeri. Ma i gialloblu di Paolo Zanetti, a loro volta reduci dal ko contro la Roma, sono intenzionati a vendere cara la pelle per restare a distanza di sicurezza dalla quartultima posizione. All’andata i sardi hanno avuto la meglio per 1-0 con la rete messa a segno da Piccoli, che non sarà della gara perché appiedato dal giudice sportivo. Entrambe le partite saranno trasmesse in tv su Sky Sport e in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre i match tra Lazio e Parma e tra Verona e Cagliari live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Lazio-Parma e Verona-Cagliari

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

PARMA (3-4-2-1): Suzuki; Leoni, Valenti, Delprato; Hainaut, Sohm, Hernani, Keita, Valeri; Ondrejka, Bonny; Pellegrino. All. Chivu

ARBITRO: Juan Luca Sacchi di Macerata

PROSSIMI IMPEGNI: Parma-Como sabato 3 maggio ore 15; Empoli-Lazio domenica 4 maggio ore 12:30.

VERONA (3-5-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Dawidowicz, Suslov, Bradaric; Sarr, Mosquera. All. Zanetti

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Coman; Luvumbo. All. Nicola

ARBITRO: Rosario Abisso di Palermo

PROSSIMI IMPEGNI: Cagliari-Udinese sabato 3 maggio ore 15; Inter-Verona sabato 3 maggio ore 20:45.

