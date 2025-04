Lascia la Juve e si ritira: annuncio UFFICIALE

Addio al club bianconero e anche al calcio giocato: l’annuncio è ormai ufficiale

Addio alla Juventus dopo otto stagioni e tante partite con la fascia di capitano al braccio. Un’avventura lunga, emozionante e fatta di numerosissime vittorie e di pagine scritte che resteranno per sempre nella storia del club.

Sara Gama, storica capitana della Juventus Women, ha dichiarato il suo addio al club bianconero e al calcio giocato: “Lascio col cuore pieno di orgoglio e gratitudine” ha ufficializzato la calciatrice, che ha vestito anche per ben 135 volte la maglia della nazionale femminile azzurra. Gama quindi chiuderà la carriera al termine di questa stagione e di un nuovo scudetto conquistato con la maglia della Juventus.

Gama, classe 1989, è approdata alla Juventus subito dopo la fondazione della squadra femminile, nel 2017 e da allora ha sempre ricoperto i gradi di capitana. Tanti i traguardi storici raggiunti nel corso della sua carriera bianconera: sei scudetti, tre Coppe Italia, quattro Supercoppe Italiane e anche lo storico traguardo dei quarti di finale di Women Champions League nella stagione 2021-2022. Questo parte del messaggio dell’ormai ex calciatrice: “Da Trieste a Torino passando per il mondo. È stato un viaggio incredibile. E quello che porterò con me sono le persone. Il mio amore per il gioco e per le persone che ne fanno parte non finirà mai. Il vostro capitano, Sara Gama”.

Juve, Gama dice addio: l’omaggio del club bianconero

Dopo l’annuncio da parte di Gama è stato inevitabile l’omaggio da parte della Juventus, che ha voluto pubblicare un comunicato ufficiale sui propri canali.

Questo il messaggio:

“Dopo 153 presenze raccolte in otto anni, decine di battaglie vinte insieme e 13 trofei a tinte bianconere aggiunti al tuo palmares – compreso quest’ultimo, dolcissimo Scudetto – è giunto il momento di fermarsi.

Avessimo potuto immaginarlo, difficilmente ne avremmo trovato uno migliore: con la Juventus Women che torna a vincere il campionato, in trionfo come così spesso è capitato in tutti questi anni in cui sei entrata a far parte della famiglia bianconera.

Protagonista dal primo giorno in campo e fuori con la fascia da capitano al braccio, per poi diventare simbolo e riferimento. Una leggenda bianconera.

Una donna che, senza mezzi termini, ha cambiato la percezione dell’intero movimento sportivo nel nostro Paese. Sara, hai rivoluzionato non solo la nostra squadra, ma tutto il calcio femminile italiano. Epitome del concetto di tenacia, di voglia di vincere, di resistenza. Di Juventus. Grazie per quello che ci hai insegnato e per tutto quello che hai fatto indossando la nostra maglia, la tua maglia. Sarebbe stato impossibile desiderare di meglio”.