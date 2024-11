DIRETTA Serie A, Cagliari-Verona 0-0 Mina sfiora il vantaggio LIVE

Dopo le coppe europee, riparte il campionato di Serie A con il primo anticipo della quattordicesima giornata tra Cagliari e Verona

Tre giorni dedicati alle coppe europee, decisamente soddisfacenti per le squadre italiane, hanno anticipato la prima partita della quattordicesima giornata del campionato di Serie A, importante in ottica salvezza e non solo, tra il Cagliari e il Verona.

I padroni di casa, guidati in panchina da Davide Nicola, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio, il secondo consecutivo, ottenuto sul campo del Genoa del nuovo allenatore Patrick Vieira. La vittoria, invece, manca ormai da oltre un mese: era il 20 ottobre quando i rossoblu avevano la meglio sul Torino di Paolo Vanoli per 3-2 tra le mura amiche. I gialloblu di mister Paolo Zanetti, invece, sono reduci dalla pesante sconfitta, la quarta nelle ultime cinque partite, interna patita contro l’Inter campione d’Italia in carica di Simone Inzaghi, 5-0 il risultato finale. La panchina scotta e, per entrambe, è necessario un cambio di passo visto che la zona retrocessione si trova ad una sola lunghezza, per i sardi, e due per veneti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Unipol Domus Arena’ di Cagliari.

FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI-VERONA

CAGLIARI (4-2-2-2): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Makoumbou; Zortea, Luvumbo; Lapadula, Piccoli. All. Nicola

VERONA (4-4-2): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Bradaric; Suslov, Serdar, Dani Silva, Lazovic; Tengstedt, Livramento. All. Zanetti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 29 punti, Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio 28, Juventus 25, Milan* 19, Bologna* 18, Udinese 17, Empoli 16, Torino 15, Roma 13, Lecce, Parma e Verona 12, Cagliari e Genoa 11, Como 10, Monza 9, Venezia 8

*una partita in meno