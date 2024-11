Rescissione e addio immediato: ha già avvisato la Juve

Addio già a gennaio per il calciatore bianconero: ha un’offerta importante e vuole andare via gratis a stagione in corso

Per la Juventus è già tempo di pensare al mercato. Cristiano Giuntoli è al lavoro per garantire almeno un rinforzo in difesa a Thiago Motta. I gravi infortuni di Bremer e Cabal hanno un po’ cambiato i piani della dirigenza bianconera che ha, almeno sulla carta, accantonato l’idea di intervenire in attacco e si sta concentrando sul reparto arretrato.

Per fare ciò è necessario anche passare per le cessioni con calciatori come Fagioli e Douglas Luiz che potrebbero lasciare Torino per consentire alla società di fare cassa. I due centrocampisti, ma non soltanto perché c’è anche un senatore come Danilo che a gennaio potrebbe non essere più presente nella rosa di Thiago Motta.

Il brasiliano non è una prima scelta per l’allenatore juventino che lo ha relegato spesso in panchina, nonostante l’emergenza numerica nella retroguardia. Proprio Danilo potrebbe finire per lasciare la Juventus alla riapertura di mercato e farlo anche gratis, con due possibilità per il suo futuro.

Juventus, rescissione per Danilo: doppia offerta

L’ex Real Madrid e Manchester City avrebbe fatto sapere alla società di voler andare via a gennaio e avrebbe chiesto la rescissione del contratto.

Questo quanto affermato da Luca Momblano a ‘juventibus’. Il giornalista ha spiegato che “Danilo avrebbe chiesto la risoluzione del contratto a gennaio”. Una richiesta motivata anche dalle proposte che gli sono pervenute: “Lui ha in mano un’offerta, per lui importante, dal Brasile. Ha avuto un’offerta seria anche dall’Olympique Marsiglia“. Possibile quindi il ritorno in patria per il 33enne, arrivato a Torino nel 2019 proveniente dal Real Madrid.

Per lui in maglia bianconera oltre duecento presenze con anche nove gol realizzati: in totale ha vinto uno scudetto, due coppe Italia e una Supercoppa italiana nella sua esperienza juventina. Un’esperienza che ora sembra essere arrivata al capolinea. Tanta panchina, appena quattro presenze da titolare, e la sensazione che non sia più parte centrale del progetto di Thiago Motta: tutto questo lo spingono lontano da Torino, con il ritorno in patria che potrebbe presto diventare realtà.