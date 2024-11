Niente idoneità sportiva, il capitano non può scendere in campo: decisione UFFICIALE

Il giocatore non potrà scendere in campo: negata la idoneità sportiva agonistica al difensore e capitano dello storico club

La decisione è arrivata nelle scorse: niente idoneità sportiva agonistica per il difensore che – dunque – non potrà scendere in campo con la maglia della sua squadra.

Ha del clamoroso quanto accade nel girone A di Serie C e in particolar modo al Vicenza, attualmente secondo in classifica nel primo raggruppamento del campionato di terza serie. Il difensore serbo classe ’91 Vladimir Golemic non potrà scendere in campo con la maglia della sua squadra di cui è anche capitano. Non una novità, dato che già in estate al difensore ex Crotone – al Vicenza dall’estate del 2023 – era stata negata l’idoneità all’attività sportiva agonistica dopo le visite mediche estive di rito.

Un vero e proprio calvario quello del giocatore ex Crotone che nella passata stagione aveva giocato quarantatré partite tra campionato, coppe e play-off con la maglia del Vicenza, diventandone il capitano. Questa estate, però, è arrivata una vera e propria doccia gelata, con il mancato rilascio della idoneità sportive dopo le visite mediche di rito a inizio stagione. Al giocatore era stato poi concessa la possibilità di essere sottoposto a nuovi controlli al fine di attestare la sua idoneità all’attività sportiva agonistica, ma nelle scorse ore è arrivata un’altra autentica mazzata.

Vicenza, niente idoneità sportiva per Golemic

Vladimir Golemic sperava di poter tornare in campo per dare il suo contributo nella corsa promozione in Serie B del Vicenza dopo aver già dovuto saltare per squalifica la finale playoff – poi persa – contro la Carrarese.

E invece nelle scorse ore la Commissione Regionale D’Appello Attività Sportiva Agonistica ha confermato la non idoneità all’attività sportiva agonistica dopo aver valutato il ricorso presentato dal difensore serbo Vladimir Golemic. In una nota ufficiale apparso sul sito del L.R. Vicenza, il club veneto fa sapere che “la famiglia biancorossa desidera esprimere la propria vicinanza al Capitano, unita al dispiacere di non poterlo vedere scendere in campo a lottare, a fianco dei propri compagni, ad ogni partita”.