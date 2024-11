Lazio, Baroni perde la pazienza con l’arbitro: ecco cosa fa al fischio finale di Strukan

Il tecnico biancoceleste nel finale di gara protesta in maniera plateale con il direttore di gara per il rigore non concesso a Isaksen

La Lazio si infrange sullo 0-0 in casa contro il Ludogorets. Per la prima volta i biancocelesti escono senza i tre punti in questa Europa League, fermando a quattro la serie di vittorie consecutive e salendo così a 13 punti. Una partita complicata fin da subito, con i bulgari tutti chiusi nella propria metà campo che puntano da subito a risultato che poi sono riusciti effettivamente a raggiungere.

Ma la Lazio può recriminare perché al 73′ Isaksen viene atterrato in area di rigore in maniera netta. Sarebbe penalty, ma incredibilmente il croato Strukan decide di lasciar correre e sul ribaltamento di fronte ne ammonisce due di calciatori biancocelesti. Il direttore di gara viene richiamato al monitor dal Var, guarda e riguarda l’azione che non potrebbe portare ad altra decisione se non il rigore a favore della Lazio. Tanto che Castellanos e Pedro avevano già parlato di chi avrebbe battuto dal dischetto (avevano preso entrambi il pallone), con lo spagnolo ‘vincitore’. Invece niente, il gioco prosegue clamorosamente. Ovviamente l’Olimpico protesta, dai tifosi a Baroni e la panchina oltre ai giocatori in campo. Il risultato non si schioda dallo 0-0. A fine gara scatta la rabbia del tecnico laziale, che al triplice fischio dell’arbitro si dirige verso Strukan per salutarlo come di consueto ma stavolta in maniera tutt’altro che amichevole. Baroni infatti gli stringe la mano ma poi gli dice anche altro con una certa rabbia, agitando il dito nei suoi confronti. Anche altri calciatori poi si sono avvicinati per cercare spiegazioni dall’arbitro, Pellegrini compreso, ma senza successo. E per far perdere la pazienza a Baroni ce ne vuole…