Episodio gravissimo: UFFICIALE, partita sospesa e maxi squalifica

Stangata pesantissima per il club. Durante la serata di Champions League, la Lega si è pronunciata sulla partita dello scorso 8 novembre, in cui è accaduto un episodio gravissimo.

Parliamo di Marsiglia-Auxerre, gara di Ligue 1 di venti giorni fa terminata 3-1 in favore della squadra di Pelissier. La partita è balzata agli onori delle cronache per il proiettile lanciato dai tifosi dell’OM all’indirizzo della giornalista di ‘Dazn’, Ambre Godillon, nel corso del match.

La commissione disciplinare della Lega ha così deciso, “Vista la gravità dei fatti (…) di mettere il caso sotto inchiesta. Dopo aver letto il rapporto d’indagine, la Commissione pronuncia la seguente sanzione: Partita sospesa a porte chiuse allo stadio Vélodrome“.

A proposito della squadra allenata da Roberto De Zerbi, è stata comminata una squalifica pure al suo vice, vale a dire Andrea Maldera, il quale è stato espulso dopo la sfida col Lens di sabato scorso vinta per 3-1. Per lui, come recita il comunicato, “tre partite di sospensione definitiva e una partita di squalifica da bordo campo, dagli spogliatoi degli arbitri e da tutte le funzioni ufficiali”.

Marsiglia in ripresa, ma il PSG è scappato via: obiettivo secondo posto per la squadra di De Zerbi

Il Marsiglia di De Zerbi sembra un ripresa dopo un periodo complicato, con le nette sconfitte contro PSG e Auxerre che avevano scombussolato un ambiente già di suo soggetto a repentini cambi di umore. Il successo in casa del Lens rilancia l’OM in campionato, anche se ormai il ‘sogno’ primo posto – distante 9 punti – è bello che andato dopo un avvio di stagione che aveva illuso un po’ tutti.

L’obiettivo realistico, quello sicuramente alla portata di Rabiot e compagni è il secondo posto, occupato ora dal Monaco e distante appena 3 punti. La stagione fin qui del Marsiglia rimane comunque positiva, al di là degli isterismi della piazza che, spesso e volentieri, sfociano in episodi inquietanti e criminali come quello dell’8 novembre.