DIRETTA Europa League, Tottenham-Roma: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘New White Hart Lane’ tra gli Spurs di Postecoglou e i giallorossi di Ranieri in tempo reale

La Roma fa visita al Tottenham a Londra nel big match valido per la quinta giornata della fase a girone unico di Europa League. Una sfida tra due delle formazioni che inizialmente erano più accreditate ad arrivare in fondo alla manifestazione che sarà diretta dall’arbitro svedese Nyberg.

Da una parte i giallorossi di Claudio Ranieri, al suo esordio a livello internazionale dopo quello non positivo in Serie A contro il Napoli di domenica scorsa, vanno a caccia di un successo che possa dare una svolta alla stagione. Con una vittoria, una sconfitta e due pareggi – tra cui l’ultimo in casa del Royale Union Saint Gilloise – la formazione capitolina è lontana dall’ottavo posto che vale la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Dall’altra parte gli Spurs di Ange Postecoglou, privi dello squalificato Lankshear ma galvanizzati dal clamoroso successo 4-0 in trasferta contro il Manchester City in Premier League, vogliono rialzare la testa anche in campo europeo dopo il ko contro il Galatasaray che ha interrotto la striscia di tre successi. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su pc, smartphone e tablet sulla app di Now. L’ultimo precedente tra le sue formazioni è una amichevole estiva di due anni fa in Israele, quando i giallorossi si imposero con il risultato di 1-0 grazie al gol di Ibanez. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘New White Hart Lane’ tra Tottenham e Roma live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Tottenham-Roma

TOTTENHAM (4-3-3): Forster; Porro, Dragusin, Davies, Gray; Sarr, Bentancur, Johnson; Kulusevski, Solanke, Son. All. Postecoglou

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri

ARBITRO: Nyberg (Sve)