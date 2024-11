Dalla Juve al Milan: l’accordo immediato gela Giuntoli

Possibile intesa a gennaio, ‘gelato’ Giuntoli ed il club bianconero. Il Milan tenta il colpaccio immediato: l’indiscrezione e tutti i dettagli

Milan e Juventus non hanno voluto correre rischi e nel big match di sabato si sono di fatto accontentate di un pareggio. Nel weekend di Serie A, però, hanno vinto tutte le rivali complicando ulteriormente la classifica, soprattutto quella dei rossoneri.

Il Milan di Fonseca non può più permettersi passi falsi in campionato e pianifica già anche il calciomercato invernale. La dirigenza è infatti al lavoro in vista delle prossime sessioni e nelle ultime ore è arrivata un’importante indiscrezione sul mercato in entrata. Secondo quanto riportato da ‘caughtoffside.com’, infatti, il club rossonero sarebbe in corsa per Arda Guler: il gioiello turco continua a non trovare spazio al Real Madrid e starebbe valutando di lasciare i Blancos a gennaio.

“Arda ha giocato eccezionalmente bene oggi e ha aiutato alla squadra con la sua creatività. È andato vicino al gol. È un giocatore su cui possiamo contare in futuro”. Nonostante le ultime dichiarazioni di Carlo Ancelotti, la situazione di Guler non è cambiata. Il turco ha finora collezionato 13 presenze stagionali in tutte le competizioni per un totale di solo 382 minuti d’impiego. Nessun gol e solo un assist a referto per la stellina turca. Spunta così il Milan per gennaio, ma non solo.

Calciomercato Milan, assalto immediato a Guler: tutti i dettagli

Stando al portale, in corsa ci sarebbe anche la Juventus e soprattutto l’Arsenal di Arteta. Il club bianconero, però, è tagliato fuori per gennaio: la Juve non ha posti disponibili per calciatori extra-comunitari nella prossima sessione invernale e potrebbe firmare Guler solo a giugno.

In agguato c’è l’Arsenal, che potrebbe fare un tentativo già a gennaio. In ogni caso, decisivo nella scelta di Guler sarà soprattutto l’eventuale minutaggio. La volontà del turco è piuttosto chiara: il giocatore vuole lasciare il Real Madrid per ritrovare continuità ed un posto da titolare.