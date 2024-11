Cambia la designazione in extremis, arbitro fermo da oltre due mesi

Cambia la designazione in extremis: slitta il rientro in campo dell’arbitro dopo il discusso episodio

Una novità dell’ultim’ora per le designazioni della prossima giornata di campionato: l’arbitro doveva tornare in campo dopo due mesi di stop.

Cambio dell’ultimo minuto per il derby emiliano di Serie B tra Reggiana e Sassuolo, in programma venerdì sera come anticipo della quindicesima giornata del campionato cadetto. La partita, inizialmente affidata alla direzione dell’arbitro Fabio Maresca, vedrà invece Francesco Fourneau di Roma scendere in campo come direttore di gara. La sostituzione è stata annunciata nelle ultime ore, senza che siano stati resi noti i motivi ufficiali del cambio di designazione da parte dell’Associazione Italiana Arbitri che si è limitata a far sapere: “Fabio Maresca, designato come arbitro per la gara Reggiana-Sassuolo in programma venerdì 29 novembre alle ore 20.30, sarà sostituito da Francesco Fourneau”.

Fabio Maresca, uno degli arbitri di maggiore esperienza del panorama calcistico italiano, avrebbe dovuto fare il suo ritorno sul terreno di gioco dopo un lungo periodo di inattività. L’arbitro della sezione di Napoli, infatti, era stato sospeso e accantonato per due mesi in seguito a gravi accuse che lo hanno coinvolto durante una sua esperienza internazionale. In particolar modo, in occasione di una partita diretta in Kuwait, Maresca è stato accusato di aver rivolto minacce di morte a un calciatore. Un episodio che ha generato scalpore e che aveva portato le autorità sportive a disporre una sospensione immediata per permettere l’avvio di un’indagine approfondita.

Arbitri, slitta il ritorno in campo di Maresca

Il rientro di Maresca, previsto per questa delicata sfida di Serie B, avrebbe potuto rappresentare un passaggio importante per la sua carriera, che sembrava destinata a riprendere regolarmente.

E invece, l’improvviso avvicendamento con Fourneau lascia spazio a diverse ipotesi. Non si esclude che il cambio possa essere stato deciso per motivi precauzionali, considerando l’attenzione mediatica intorno alla figura di Maresca, oppure per ragioni di altra natura legate alla designazione arbitrale. Ad ogni modo, l’arbitro Fabio Maresca dovrà attendere: la sua ultima direzione risale allo scorso 31 agosto, quando ha arbitrato la sfida di Serie B tra Sampdoria e Bari. Poche settimane prima, invece, aveva diretto la partita tra Milan e Torino, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A.