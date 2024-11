Blitz di Giuntoli: scambio e doppia cessione per il regalo a Thiago Motta

Le mosse del capo dell’are tecnica della ‘Vecchia Signora’ in vista della riapertura del mercato a gennaio

La Juventus esce con un altro 0-0 dalla trasferta di Birmingham contro l’Aston Villa e vede complicarsi l’accesso diretto agli ottavi di Champions League.

Un punto prezioso comunque per assicurarsi il piazzamento playoff, considerando l’emergenza totale e gli otto indisponibili. Thiago Motta spera che alla lunghissima lista non si aggiunga Nicolò Savona, costretto al cambio nella ripresa per un indurimento muscolare alla coscia. Accertamenti nelle prossime ore per il giovanissimo difensore, rimpiazzato ieri da Danilo.

Rosa ridotta all’osso quindi per l’allenatore bianconero, che dovrà fare ancora di necessità virtù per la prossima gara di campionato in casa del Lecce, visto che nella migliore delle previsioni rientrerà il solo Vlahovic e con McKennie in forte dubbio. Ancora out Nico Gonzalez e Douglas Luiz, quest’ultimo grande assente ieri sera al ‘Villa Park’ contro la sua ex squadra. Il brasiliano è un oggetto misterioso alla Continassa e il vero flop finora dell’ultimo mercato bianconero.

Juventus, Douglas Luiz e Fagioli sul mercato: Giuntoli vola a Manchester

Douglas Luiz è ai box per un infortunio muscolare, rimediato nel riscaldamento del match di Champions perso dalla Juve all’Allianz Stadium contro lo Stoccarda.

Ormai oltre un mese di stop per il nazionale carioca e sul suo conto si addensano anche diverse nuvole sul futuro a Torino, nonostante le smentite che trapelano dai vertici della ‘Vecchia Signora’’ Alla Juventus servono un paio di innesti, specialmente in difesa, per rimpolpare la rosa di Motta a gennaio e Giuntoli sta valutando la possibilità di sacrificare qualche pedina alla riapertura del mercato. Non è da scartare quindi un clamoroso addio a metà stagione di Douglas Luiz, con il doppio blitz negli ultimi giorni a Manchester del Direttore tecnico bianconero come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’. Il brasiliano potrebbe tornare in Premier League, con United e City che sarebbero due opzioni per il cambio di maglia. Con i ‘Red Devils’ in ballo c’è Zirkzee, sogno di Thiago Motta che vorrebbe riaverlo di nuovo alle sue dipendenze.

Non è da escludere che la Juventus provi a imbastire uno scambio con il Manchester United per riportare l’attaccante olandese in Serie A. L’altro sacrificabile è invece Fagioli, che oltre alle piste inglesi piace anche a Paris Saint-Germain e Marsiglia. Giuntoli vorrebbe incassare un tesoretto non inferiore ai 30 milioni di euro dall’eventuale cessione del canterano bianconero.