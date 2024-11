Nuovo infortunio e Juve decimata: “Tempo necessario per il recupero” | ESCLUSIVO

“Si tratta di una situazione anomala”. E c’è un ‘caso’ che fa discutere più di tutti: è ai box da oltre due mesi

La Juventus è in emergenza totale a causa dei tanti infortuni. Oltre ai traumatici di Bremer e Cabal, per entrambi la stagione è già finita, vanno aggiunti quelli di natura muscolare: l’elenco è lungo, da Douglas Luiz alla new netry Mckennie, passando per Vlahovic e finendo con Nico Gonzalez. Quest’ultimo, che costerà 33 milioni bonus esclusi, è fuori da oltre due mesi…

“Si tratta di una situazione anomala – ha detto Filippo Bonsignore del ‘Corriere dello Sport’ a Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it – Come mi spiego tutti questi infortuni muscolari? Il calendario è una componente, oggi i calciatori giocano sempre. Ma il tema potrebbe riguardare anche i carichi di lavoro di Motta. Non abbiamo i dati come li ha lui e il suo staff, ma senz’altro questo numero così elevato penalizza la squadra”.

il ‘caso’ più eclatante è Nico Gonzalez, ancora non tornato a disposizone dal guaio fisico subito il 2 ottobre in casa del Lipsia. L’argentino ha confermato anche a Torino di essere molto fragile fisicamente: “Alla vigilia del Milan, Thiago Motta ha detto che i giocatori ai box ci stanno mettendo il tempo necessario per recuperare. Mi viene da pensare che, forse, stiano utilizzando tanta prudenza per evitare ricadute, nel caso dell’ex Fiorentina in considerazione proprio del suo storico infortuni. Stesso discorso per Douglas Luiz“.

Da Skriniar a Zirkzee, Juventus obbligata a tornare sul mercato: “Ma non potrà fare follie dati i vincoli di bilancio”

I tanti infortuni, nonché le lacune della rosa (vedi un vice Vlahovic), costringeranno Giuntoli a intervenire nel calciomercato di gennaio. A gennaio il Football director potrebbe regalare a Motta almeno tre nuovi calciatori: uno se non due difensori e, appunto, un attaccante.

“In difesa i nomi caldi sono quelli di Skriniar (per ‘Footmercato’ ha già un accordo verbale coi bianconeri) e Antonio Silva del Benfica. Potrebbe essere necessario pure un esterno di difesa data l’uscita di scena di Cabal – specifica Bonsignore in conclusione – Per l’attacco i nomi sono quelli di Zirkzee, se il Manchester United dovesse aprire al prestito, e di Lucca. Chiaramente la Juventus non potrà fare follie, perché ci sono sempre dei vincoli di bilancio da rispettare”.