“Inutile”: scoppia il caso Koopmeiners durante Aston Villa-Juventus

Il centrocampista olandese è al centro della discussione: succede tutto durante il primo tempo della gara contro l’Aston Villa

Non una partita semplice per la Juventus contro l’Aston Villa. Gli inglesi sono una delle rivelazioni della nuova Champions con tre vittorie nelle prime quattro partite, mentre i bianconeri fanno i conti con una lunghissima di assenti.

I più importanti sono sicuramente Bremer e Cabal, per i quali la stagione è ormai finita, ma è pesante anche lo stop di Vlahovic che costringe Thiago Motta a inventarsi un attaccante non di ruolo (questa sera Weah). In una situazione del genere servirebbero i gol anche dei centrocampisti e soprattutto di chi è arrivato quest’estate proprio per arricchire le reti provenienti dalla mediana: Teun Koopmeiners.

L’olandese è stato il colpo più costoso di Giuntoli, arrivato per quasi sessanta milioni di euro. Finora però, complice anche gli infortuni, ha reso ben al di sotto delle aspettative ed è ora chiamato a fare il salto di qualità che ci si aspetta da lui. Anche con l’Aston Villa i primi 45 minuti di gioco hanno visto l’ex Atalanta in difficoltà, quasi fuori dalla manovra bianconera, incapace di incidere come invece era capace di fare a Bergamo.

Aston Villa-Juventus, Koopmeiners delude ancora: “Inutile”

I tifosi sui social si scagliano contro Teun Koopmeiners, protagonista finora di un’altra prestazione sotto il suo livello standard.

Tanti quelli che gli chiedono di darsi una mossa e molto anche chi lo giudica completamente fuori dal gioco della squadra bianconera. Altra bocciatura, quindi, almeno per il momento per Koopmeiners che ha altri 45 minuti per iniziare a invertire la tendenza e prendersi finalmente la Juventus.

Ecco alcuni tweet:

ma koopmeiners un pallone tra le linee per aiutarci ad uscire dal pressing ce la fa a farselo dare? — sosa (@yvngdaggerduck) November 27, 2024

#koopmeiners per ora non può giocare schiena alla porta, si defila sempre sull’esterno senza dare soluzioni interne. si vedesse ogni tanto una rotazione dei 3 in mezzo…#juve #AVLJUV — iltt (@iltutt0) November 27, 2024

Teun Koopmeiners in questa Juventus è INUTILE. — Jjuli🦅 (@jjuli_24) November 27, 2024

Per adesso di nuovo #Koopmeiners avulso completamente dal gioco. Ma non si può criticare perché la narrazione lo vuole grande acquisto di #Giuntoli…#AstonVillaJuventus #ChampionsLeague — Lapo Nero (@LapoNero) November 27, 2024

Io ogni volta che vedo Koopmeiners 💔 #AstonVillaJuve pic.twitter.com/bfDNQWrADf — Damiano Kaluliano (@Damiano_JJ) November 27, 2024

Koopmeiners ancora assente. Per favore fai entrare Fagioli. #AstonVillaJuventus — jbest (@jbest04240839) November 27, 2024