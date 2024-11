Inter, Inzaghi strizza l’occhio al bomber e sfida la Juve: dipende tutto da Thuram

I nerazzurri volano in Champions League e il tecnico riserva parole al miele per un attaccante avversario

L’Inter sbriga la pratica Lipsia e compie un passo probabilmente decisivo verso la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League.

Ai nerazzurri basta l’autorete di Lukeba, anche se il risultato poteva essere più rotondo per gli uomini di Simone Inzaghi, sempre in controllo comunque del match a parte qualche brivido nel finale. Inter imbattuta e che non ha incassato finora gol in Europa, con i campioni d’Italia che hanno collezionato la quarta vittoria consecutiva. I nerazzurri volano così in testa nella mega classifica di Champions in attesa del Liverpool, con il turnover operato da Inzaghi che funziona tra campionato e coppa.

Difesa come dicevamo blindata, nonostante le defezioni di Acerbi e Pavard: soprattutto le condizioni del difensore francese preoccupano Inzaghi. In attacco invece rimane ancora a secco Taremi, mentre capitan Lautaro Martinez si è sacrificato per i compagni anche senza graffiare negli ultimi sedici metri.

Inter, Inzaghi ‘chiama’ Openda: occhio al belga con l’addio di Thuram

Nella seconda parte di gara sono entrati invece Arnautovic e Thuram, con il francese protagonista dell’azione incriminata alla fine e che aveva portato al 2-0 dell’Inter con Mkhitaryan, non convalidato però dall’arbitro per un contrasto irregolare in precedenza del figlio d’arte.

Poco male comunque per i campioni d’Italia, che conquistano i tre punti e volano in vetta in Champions. Nel match di ieri sera oltre a Nusa a impensierire la difesa dell’Inter sono stati soprattutto gli strappi di Openda, già protagonista nel match contro la Juventus. Il belga è uno dei gioielli del Lipsia e per lui ha spesso parole al miele anche Simone Inzaghi: “Abbiamo vinto contro un avversario di valore, Openda è molto forte e lo conoscevo dai tempi del Lens“, ha sottolineato il tecnico piacentino davanti ai microfoni nel post gara. L’attaccante classe 2000 è certamente un osservato speciale sul mercato e oltre alla Juve potrebbe finire nel mirino della stessa Inter se in estate dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per Marcus Thuram.

Il prezzo di Openda è lievitato intorno ai 60 milioni di euro e oltre al belga la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe provare l’assalto anche per l’altra stella dei tedeschi Sesko, già sondato da Marotta e Ausilio due anni fa dopo la rottura con Lukaku. L’Inter però al momento si tiene stretta Thuram e solo un assegno fuori mercato potrebbe convincere la ‘Beneamata’ a privarsi del figlio d’arte.