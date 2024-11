Futuro da allenatore, Bonucci ‘chiama’ la Juventus: “Il sogno perfetto”

Le parole dell’ex difensore bianconero non sono affatto passate inosservate: tra presente e futuro, doppio annuncio

Come sempre, mai banale. Leonardo Bonucci è tornato a parlare, raccontando non solo i primi passi della sua esperienza da allenatore, ma fornendo anche una chiave di lettura interessante in merito ai suoi sogni. Con la Juventus – eventualmente – nel futuro.

Sono tanti i temi affrontati dall’ex centrale della Juventus nel corso dell’ultima intervista rilasciata ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’. Oltre ad esternare il suo punto di vista in merito alla sua ex squadra, Bonucci si è soffermato a parlare anche sulla nuova esperienza da allenatore. Una puntualizzazione importante, dal momento che è entrato a far parte ufficialmente del Club Italia come assistente tecnico della Nazionale Under 20 guidata da Bernando Corradi. A tal proposito, ecco le riflessioni dell’ex difensore bianconero: “Esperienza da allenatore? È stata una bella esperienza. Di sicuro in questo momento era quello che mi serviva per capire se ce l’ho, se mi viene da dentro quel fuoco che serve per fare l’allenatore. Un bel banco di prova perché non sai mai quali sono le avventure e i momenti che ti aspettano”.

Bonucci ha le idee chiare: “Il sogno perfetto sarebbe allenare la Juventus”

Inevitabile poi una riflessione sulla nuova Juventus targata Thiago Motta: “Mi piace sicuramente la voglia di tenere il pallone. A volte quello che mi piace un po’ meno sono i difensori che fanno meno i difensori”.

Dopo essersi soffermato sull’importanza che l’assenza di Bremer sta rivestendo nell’economia della stagione della Juventus, Bonucci ha poi speso parole importanti in merito ai suoi sogni nel medio-lungo periodo, con un messaggio a tinte bianconere tutt’altro che banale: “Futuro? Il sogno è diventare un allenatore vincente e se succederà con la Juve sarà il sogno perfetto“. Staremo a vedere cosa succederà.