DIRETTA Champions League, Aston Villa-Juventus 0-0 e Bologna-Lille 0-0: Dallinga segna, ma è fuorigioco- LIVE

Dopo le tre vittorie di ieri, stasera toccherà a bianconeri e rossoblu scendere in campo nella quinta giornata di Champions

Un mercoledì da leoni dopo un martedì da sogno: è questo l’obiettivo di Juventus e Bologna, che scenderanno in campo questa sera nella quinta giornata della Champions League. Dopo le tre vittorie di Atalanta, Inter e Milan, toccherà a bianconeri e rossoblu portare altri punti al ranking Uefa dell’Italia, che ha raggiunto il secondo posto dopo le imprese di nerazzurri e rossoneri. La classifica, d’altronde, non consente passi falsi, anche alla luce dei risultati di ieri.

Partiamo dai bianconeri che, in piena emergenza e con ben otto assenti, farà visita all’Aston Villa. Protagoniste del maxi scambio tra Douglas Luiz da un alto e Iling Junior e Enzo Barrenechea dall’altro, ceduti in prestito a Bologna e Valencia, le due squadre sono attualmente fuori dalle prime otto posizioni in classifica, che porterebbero alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. Con nove punti, la squadra di Birmingham in caso di successo raggiungerebbero il Barcellona, portandosi addirittura sul podio della graduatoria. A quota 7, l’undici di Thiago Motta, dal canto suo, ha un vitale bisogno di tornare alla vittoria dopo la sconfitta contro lo Stoccarda e il pari contro il Lille.

Sarà proprio la squadra francese a far visita ai ragazzi di Vincenzo Italiano allo stadio “Dall’Ara”. Con appena un punto conquistato e zero gol realizzati sin qui, i padroni di casa hanno l’obbligo di vincere per mantenere ancora in vita le speranze di raggiungere i playoff. Una sfida importante che i rossoblu potranno affrontare con Castro, Ndoye e Skorupski, regolarmente convocati dopo l’allarme dei giorni scorsi. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Formazioni ufficiali Aston Villa-Juventus e Bologna-Lille

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Pau Torres, Diego Carlos, Digne; Kamara, Tielemans; Bailey, Rogers, McGinn; Watkins. All. Emery

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah All. Motta

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Fabbian; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Dallinga. All. Italiano

LILLE (4-3-3): Chevalier; Meunier, Alexsandro, Diakité, Gudmundsson; Mukau, André; Bouaddi; Sahraoui, David, Fernandez Pardo All. Genesio

CLASSIFICA