Del Piero presidente Figc: “Devono invitarti”

L’ex numero 10 della Juventus rompe il silenzio e dice la sua verità sulla possibile candidatura alla guida della Federcalcio

“Se non ti invitano, non è che puoi presentarti da solo”. Alessandro Del Piero, dopo giorni di voci sulla sua possibile candidatura alla guida della Figc, rompe il silenzio e dice quella che è la sua verità.

Nello studio di ‘Sky’, dove ha commentato le gare di Champions League, l’ex capitano della Juventus spiega il suo punto di vita: “Non mi sono alzato una mattina e ho detto: ‘mi candido’. Per candidarsi in Figc, serve qualcuno che ti porti e nessuna componente della Federcalcio mi ha chiesto oggi di ricoprire questo ruolo”.

Del Piero quindi ha continuato: “A Sky sto benissimo, ma sono una persona aperta e disponibile. Mi piace ascoltare, parlare e mi informo su tutto. Una situazione così, eventualmente deve essere presa in considerazione con uno spirito di squadra. Lo dico perché sono stato accostato a situazioni di una frangia contro un’altra: non sono quel tipo di persona. La squadra è fondamentale, non sono un uomo o una donna che possono cambiare le dinamiche. Deve esserci uno spirito di squadra. Io non punto a lavorare contro qualcuno, soprattutto per la Figc. Ho dato l’anima per la Nazionale e vinto un Mondiale, non mi metto a far casino in queste situazioni”.

Del Piero non chiude alla Figc: “Ma nessuno mi ha chiamato”

Nessuna chiamata, ma anche nessuna chiusura totale per Alessandro Del Piero al ruolo di presidente federale: “Dire che è no, non è vero. Serve però sedersi con qualcuno ad un tavolo e parlarne, capire certe dinamiche”.

L’ex calciatore ammette che “non è una cosa così semplice” e poi aggiunge: “Ad oggi non c’è nulla di concreto. In passato mi è capitato di parlare di una candidatura ad una presidenza di un’altra squadra quando non c’era nulla di concreto”. Quindi ribadisce di non aver ricevuto nessuna proposta di candidatura, neanche dall‘Assocalciatori: “Nessuna delle componenti della Figc mi ha candidato, neanche l’Associazione Calciatori”.