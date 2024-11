Bomber dalla Premier: Juventus, corsa a tre con Napoli e Roma | VIDEO CM.IT

Approfondimento sui movimenti della Juventus su ‘Ti Amo Calciomercato’: la situazione dei bianconeri in entrata e in uscita in vista di gennaio, in attacco e non solo

Tante le necessità di mercato che avrà la Juventus in vista della sessione di gennaio. Diverse operazioni da mettere a segno, in una situazione non facile, sulle quali la redazione di Calciomercato.it ha fatto il punto nel programma ‘Ti Amo Calciomercato’ sul proprio canale Youtube. Iniziando da un nome in particolare per il reparto offensivo.

A gennaio, Evan Ferguson potrebbe essere una occasione di mercato da cogliere dalla Premier League: il giocatore del Brighton interessa a molti, specialmente nel nostro campionato. Alla Juventus, ma non solo. La prima squadra a interessarsi è stata il Napoli, si è parlato anche della Roma. E’ un nome, quello del classe 2004, che può tornare utile a Giuntoli, anche perché i bianconeri come sappiamo non avranno praticamente budget per il mercato invernale e dovranno lavorare molto di creatività e fantasia. Il giocatore sta facendo fatica quest’anno dopo una scorsa stagione in cui si era messo in luce nella compagine allora di De Zerbi.

Potrebbe essere questa la prima mossa in vista di una rifondazione vera e propria dell’attacco bianconero in vista dell’estate. L’addio di Vlahovic è una possibilità sempre più concreta, dato che i dialoghi per il rinnovo sono fermi, e al suo posto i bianconeri dovranno trovare un attaccante di calibro internazionale. Del resto, in passato la Juventus aveva già provato a cedere il giocatore, nelle varie sessioni di mercato. Ci sono problemi economici per la sua cessione, dato che sia ai bianconeri che a Vlahovic non sono pervenute le offerte desiderate in termini di cartellino e ingaggio. Occorrerà trovare la soluzione entro i prossimi sei mesi o Vlahovic potrebbe diventare un nuovo caso Chiesa per la Juventus, nella prossima estate.

Juventus, Fagioli sacrificabile sul mercato: conferme sulla cessione in vista

Potrebbe esserci qualche uscita anticipata in casa bianconera anche a gennaio. In particolare, con Fagioli nel mirino del Marsiglia oltre che del Psg, come raccontato su Calciomercato.it.

Il giocatore è stato messo sul mercato ed è ritenuto sacrificabile, per riuscire a racimolare le risorse per fare mercato. Anche se con la sua uscita, alla Juventus servirebbe poi anche acquistare un centrocampista. Oltre all’interessamento dei club francesi, c’è anche qualche sondaggio pervenuto dalla Premier League.