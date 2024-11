Ancora un infortunio, per la Juventus altra tegola: problema muscolare

Ancora un problema fisico per la formazione di Thiago Motta che è costretto ad usare una sostituzione contro l’Aston Villa

Ancora un infortunio per la Juventus con Thiago Motta che non sembra davvero trovare pace. Costretto ad affrontare l’Aston Villa con un numero eseguo di calciatori, nel corso del secondo tempo il tecnico bianconero ha dovuto fare i conti con un nuovo stop fisico.

È Savona questa volta ad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio di natura muscolare. Il giovane terzino bianconero, una delle rivelazione dell’annata della formazione piemontese, intorno al 66′ ha accusato un fastidio che lo ha costretto a ricorrere alle cure dei sanitari e quindi a chiedere il cambio. Thiago Motta al suo posto ha fatto entrare Danilo, mentre ora c’è attesa per capire che tipo di infortunio ha riportato il 21enne e di quanto tempo avrà bisogno per tornare in campo.

La speranza per la Juventus è che il calciatore sia riuscito a fermarsi in tempo e a non peggiorare la situazione, anche perché in difesa Motta ha già gli uomini contati visto i lunghi stop di Bremer e Cabal, la cui stagione può già considerarsi chiusa.

Aston Villa-Juventus, infortunio Savona: cosa è successo

Brutte notizie quindi per Thiago Motta che deve fare i conti con il nuovo infortunio di Savona che riduce ulteriormente le alternative a disposizione dell’allenatore della Juventus.

Considerato che si tratta di un problema di natura muscolare, appena complicato immaginarsi un suo impegno già domenica sera contro il Lecce, anche se tutto dipenderà d quel che diranno gli accertamenti a cui il giocatore si sottoporrà nei prossimi giorni.

La Juve è già alle prese, come detto, con numerose assenze: oltre ai già citati Cabal e Bremer, Thiago Motta in questa occasione ha dovuto fare i conti con l’assenza di Dusan Vlahovic (che dovrebbe tornare a Lecce), Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Adzic e Milik.