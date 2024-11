Venezia, Di Francesco sotto esame: cosa può succedere | CM.IT

Il tecnico è in bilico dopo la sconfitta nello scontro diretto con il Lecce. La situazione in casa Venezia e gli aggiornamenti

Il problema è sempre lo stesso. Il Venezia di Di Francesco produce gioco, crea tanto ma non vince. E la sconfitta di ieri contro il Lecce di Giampaolo è pesantissima perché, classifica alla mano, complica ulteriormente i piani del club per la salvezza.

La società ovviamente non è soddisfatta del cammino della squadra neopromossa, si aspettava un inizio di stagione diverso e chiede un immediato cambio di rotta. Ma al momento, tranne ribaltoni dell’ultima ora, non pensa ad esonerare di Di Francesco, come appreso da Calciomercato.it. L’allenatore abruzzese dovrebbe quindi guidare la squadra anche in occasione della prossima partita contro il Bologna, in programma sabato sera al Dall’Ara. “Credo che da quando allena sia una delle serate più amare. Però nonostante il grande pressing e il grande gioco non siamo riusciti, negli ultimi 5 metri, a concretizzare. Io sono amareggiato e arrabbiato, questa partita ci può far sembrare stupidi, ma stupidi non siamo”.