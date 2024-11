Milan, attaccante gratis dall’Inghilterra: scelta fatta

Per il Milan, occhio al prossimo rinforzo a parametro zero: arriva dal campionato inglese, sprint del Diavolo

Le recenti dichiarazioni sul mercato, in casa Milan, sono state forse il frutto di pretattica, per evitare di scoprire troppo le proprie carte e non trovarsi in posizione di svantaggio nel momento del bisogno, durante la sessione invernale. Ma il Diavolo, molto probabilmente, cercherà di fare qualcosa in entrata a gennaio, per risolvere una situazione che si sta facendo piuttosto intricata.

E’ un Milan che inizia ad accumulare un certo ritardo in campionato e che in Champions League è chiamato alla prova del nove. Le prossime settimane saranno fondamentali per provare a risollevare una stagione fin qui davvero troppo altalenante. Prima cercando di ottenere risultati migliori in campo e poi con almeno un paio di innesti funzionali a colmare lacune presenti attualmente nella rosa di Fonseca.

Il club rossonero, tuttavia, sta anche ragionando non soltanto sull’immediato, ma sul prossimo futuro, valutando già le mosse da compiere in vista dell’estate. Ci sarà, inevitabilmente, qualcosa che cambierà nel reparto offensivo, dove le cose non stanno funzionando al meglio. Jovic è fuori dai piani e potrebbe partire già a gennaio, Abraham si gioca la conferma alla fine della stagione ma fino a questo momento il suo bilancio appare in deficit e occorrerà una netta inversione di tendenza. Se il Milan decidesse di non riscattarlo, il suo posto potrebbe essere preso da un suo connazionale.

Milan, idea Calvert-Lewin per i rossoneri: obiettivo concreto per giugno

Si guarda infatti in Premier League, per l’attaccante del futuro, che potrebbe essere Dominic Calvert-Lewin. Il classe 1997 potrebbe oltretutto arrivare a condizioni di favore, come colpo a parametro zero.

L’interessamento del Milan viene rilanciato, Oltremanica, da ‘Teamtalk’, sulle cui pagine si apprende che il Diavolo sta cercando di accelerare e portarsi in situazione di vantaggio per il giocatore, che qualche anno fa aveva trovato una buona continuità realizzativa ma ora si è un po’ perso. Anche per questo vuole dire addio all’Everton alla fine del suo contratto, ma i ‘Toffees’ proveranno fino all’ultimo a convincerlo per il rinnovo. Sulle sue tracce anche il Newcastle, mentre la Roma, che pure lo aveva monitorato, ormai guarderebbe altrove.