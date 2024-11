Juventus, Skriniar o Zirkzee a gennaio: decisione già presa

Si infiamma il mercato dei bianconeri in vista di gennaio: la decisione su Skriniar o Zirkzee e gli aggiornamenti di calciomercato

Emergenza totale per la Juventus anche per il match di Champions League contro l’Aston Villa. Rispetto al Milan, gli assenti per Thiago Motta sono diventati otto: Weston McKennie non sarà della partita a causa di un affaticamento muscolare.

In questo contesto emergenziale in casa bianconera si pensa già al calciomercato di gennaio. La priorità della dirigenza è rinforzare la difesa dopo gli infortuni di Bremer e Cabal, ma gli ultimi sviluppi in attacco potrebbero costringere i bianconeri ad intervenire nuovamente anche nel reparto avanzato. In questo senso, uno dei nomi più caldi è quello di Joshua Zirkzee.

Il centravanti olandese sarebbe stato già bocciato dal Manchester United. Il neo allenatore, Amorim, non ha usato troppi giri di parole dopo l’esordio in panchina: “Joshua deve capire che deve entrare in area per sfruttare i cross. Non puoi allenare a fare le scelte giuste, non a questo livello. E questo è un problema. Devi sapere tener palla e capire quando è il momento giusto per giocarla, avere il tempo del gioco. E a volte ho la sensazione che non riusciamo a tenerla e la spediamo avanti non perché sia giusto farlo, ma perché non riusciamo a gestire il possesso”. Da Zirkzee ad altri ex Serie A nel mirino della Juve, come Skriniar e Kiwior in difesa.

Calciomercato Juve, scelto Zirkzee per gennaio: i dettagli

Nel sondaggio lanciato sulle pagine social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale ex Serie A servirebbe di più a Thiago Motta a gennaio.

Il più votato dagli utenti è proprio Zirkzee davanti a Skriniar, mentre Kiwior e l’ex Roma Schick non ‘scaldano’ i tifosi della Juventus. Il club bianconero è sulle tracce di diversi calciatori ex Serie A che potrebbero presto tornare in Italia. Staremo a vedere.