Juventus, non solo Zirkzee: servono subito 25 milioni per il nuovo bomber

La Juve interverrà sul mercato nella finestra di gennaio: serve almeno un difensore ai bianconeri, senza dimenticare l’emergenza in attacco

Priorità a un difensore, ma la Juventus ha messo nel mirino anche un innesto in attacco per la riapertura del mercato a gennaio.

La dirigenza bianconera deve colmare una lacuna importante sul piano numerico nel settore arretrato, considerando i gravi infortuni al ginocchio di Bremer e Cabal che hanno chiuso anzitempo la stagione. Arriverà almeno un rinforzo nella retroguardia della ‘Vecchia Signora’ per la finestra invernale, con Giuntoli che al momento non si sbottona invece sull’arrivo di un nuovo tassello nel rooster offensivo di Motta.

Malgrado l’emergenza, il capo dell’area tecnica bianconera aspetta i rientri di Nico Gonzalez e Milik prima di una valutazione definitiva. Tanto dipenderà evidentemente dalle condizioni del polacco, fermo da giugno dopo la doppia operazione al menisco del ginocchio. Se l’ex Napoli e Marsiglia non darà le necessarie garanzie fisiche e di rendimento, sarà però inevitabile dare l’assalto a un nuovo attaccante sul mercato.

Calciomercato Juventus, Lucca piano B in attacco: l’Udinese non fa sconti

Il ‘sogno’ di Thiago Motta resta quello di ricongiungersi con Joshua Zirkzee, dopo l’idillio della scorsa stagione che ha portato il Bologna a una storica qualificazione in Champions League.

L’olandese non si è ambientato al Manchester United e anche con Amorim in panchina rischia di trovare poco spazio con la casacca del club inglese. Perciò le parti hanno iniziato a cercare una soluzione per la seconda parte di stagione, con la Juve che aprirebbe al prestito del giocatore per riportarlo in Italia. Zirkzee (sul quale c’è anche l’interesse dell’Aston Villa) sarebbe più di un vice Vlahovic e aprirebbe anche la strada per giugno a un eventuale staffetta con il serbo, se quest’ultimo non dovesse rinnovare il contratto con la ‘Vecchia Signora’. Nei radar di Giuntoli non tramonta inoltre la pista Kalimuendo del Rennes, anche se il sodalizio francese non vorrebbe privarsi a metà campionato del proprio gioiello.

In Serie A invece il Napoli difficilmente aprirà alla cessione di Raspadori a una diretta concorrente e così l’obiettivo sensibile rimane Lucca, negli ultimi tempi scalzato da Davis dall’undici titolare dell’Udinese. Giuntoli punterebbe a una formula creativa in prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma i friulani sono da sempre una botte carissima e a gennaio non sono intenzionati a fare sconti valutando tra i 20 e i 25 milioni di euro il centravanti ex Ajax.