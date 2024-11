Juventus, intreccio folle con Kvaratskhelia: scambio e 9 milioni l’anno

C’è ancora distanza tra il georgiano e il Napoli per il rinnovo del contratto. De Laurentiis, Giuntoli e un’operazione clamorosa

Complici le difficoltà per il rinnovo del contratto, Kvaratskhelia potrebbe dire addio al Napoli alla fine della stagione. De Laurentiis gli offre circa 6 milioni l’anno, ma il georgiano ha sempre sul piatto 8 milioni netti propostogli dal PSG la scorsa estate. Inoltre per lui sarebbe pronto a muoversi presto, anzi prestissimo un’altra potenza del calcio europeo.

Parliamo del Manchester United, il quale su indicazione del neo tecnico Amorim starebbe per partire all’assalto del cartellino del numero 77 azzurro. Perfetto per il 4-3-3 del tecnico portoghese, per questo non si può escludere che i ‘Red Devils’ possano provare a prendere ‘Kvara’ già nell’imminente calciomercato di gennaio. Il no di ADL nel bel mezzo della stagione, come quello di Antonio Conte, sarebbe però pressoché scontato.

Stando a ‘Sportmediaset’, gli inglesi possono tentare l’esterno di Tiflis con una proposta contrattuale da ben 9 milioni a stagione, bonus inclusi. Mentre il Napoli, soltanto a conclusione di questa annata e in caso di mancata intesa per il prolungamento fino al 2029, potrebbe aprire alla cessione per una cifra cash complessiva intorno ai 100 milioni di euro.

In realtà il club partenopeo potrebbe aprire un dialogo con lo United, dal quale in estate hanno preso McTominay tirando fuori 30 milioni di euro, pure con l’inserimento nell’operazione di una contropartita tecnica. Contropartita gradita anzitutto a Conte.

Juventus, rischio ‘beffa’ per Zirkzee: De Laurentiis può dire sì allo scambio (più soldi) con Kvaratskhelia

Una delle pedine di scambio che potrebbe mettere sul piatto la società di INEOS è Joshua Zirkzee, acquisto della scorsa estate che finora non ha inciso. L’olandese non sembra rientrare nei piani futuri di Amorim, e così per lui si è aperta la strada verso l’addio. Thiago Motta lo vorrebbe alla Juventus a gennaio, ma in questo caso servirebbe il via libera da ‘Old Trafford’ alla formula del prestito.

Lo United potrebbe però decidere di tenerlo fino a giugno, per poi utilizzarlo come merce di scambio. Per Gyokeres, fedelissimo di Amorim allo Sporting e macchina da gol inarrestabile, oppure proprio per Kvaratskhelia. Con tanti saluti, e una cartolina da De Laurentiis, a Giuntoli…