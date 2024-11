Inzaghi svela l’obiettivo in Champions: poi l’annuncio su Pavard

L’Inter vince ancora in Champions battendo il Lipsia in casa di misura. Nel post partita ha commentato la serata Simone Inzaghi

Un autogol di Castello Lukeba al 27′ è bastato all’Inter per incamerare altri tre punti preziosi in questa nuova edizione della Champions League.

Lautaro e soci sono infatti primi in classifica con ben 13 punti all’attivo frutto di 4 vittorie ed un solo pareggio. Il successo di questa sera contro il Lipsia ha quindi un’importanza capitale per il percorso dei nerazzurri di Simone Inzaghi che nel post partita ha commentato il tutto ai microfoni di ‘Sky Sport’: “C’è soddisfazione. Sapevamo l’importanza della gara di stasera contro una squadra di valore. Il Lipsia è una squadra di qualità, ben allenata ma noi abbiamo fatto un’ottima partita. Nel secondo tempo con l’1-0 abbiamo anche sofferto relativamente poco”.

Inzaghi ha poi aggiunto: “Siamo soddisfatti ma sappiamo che per arrivare nelle prime otto manca ancora un bel passettino. Avremo il Leverkusen e poi altre due partite impegnative. Stasera abbiamo fatto un bel passo avanti, questa partita la temevo molto. La finale è l’obiettivo di tutti, a maggior ragione il mio che alleno l’Inter. Sappiamo però che non è semplice giocare ogni due giorni e mezzo. Ho la fortuna di avere questi ragazzi che sono abituati ma non è semplice”.

Inter-Lipsia, Inzaghi: “Speriamo di riavere presto Pavard”

L’allenatore dell’Inter ha quindi proseguito la sua analisi rispondendo alle domande sulla lucidità della squadra negli ultimi 30 metri: “C’è stata l’occasione di Dumfries ad inizio secondo tempo ma al di là di questi episodi sono d’accordo sulla consapevolezza. Openda è un giocatore molto forte per non parlare di Sesko e Nusa. Avevamo di fronte una squadra che sa fare queste partite ma ha trovato una Inter come piace a me, sempre sul pezzo”.

Infine il tecnico meneghino si è soffermato sulla fase finale di gara: “Calo? Non avendo fatto il secondo gol negli ultimi 20 minuti ci siamo abbassati un po’. Erano pericolosi ma la squadra è stata brava. Giocando ogni due giorni e mezzo bisogna inoltre far giocare quanti più calciatori possibili. Abbiamo strumenti per capire chi sta meglio. Stasera abbiamo avuto un problemino con Pavard che per noi è un giocatore importante e speriamo di riaverlo presto”.