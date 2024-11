Guaio rossonero, la rottura del crociato è UFFICIALE

Grave infortunio e diagnosi ufficiale: il crociato fa crack, notizia tremenda per la compagine rossonera

Una diagnosi tremenda, anche se si era capito sin da subito che l’infortunio fosse particolarmente grave. Ora però è arrivata la conferma e la diagnosi non lascia spazio a dubbi: rottura del legamento crociato. Un’ulteriore tegola per la formazione rossonera che oltre a pensare ad una classifica non certo sorridente, deve anche fare i conti con questo grave infortunio.

Piove sul bagnato dunque in casa Rennes, con la formazione bretone che dopo aver perso 1-0 per il gol di Zeghrova sul campo del Lille, prossimo avversario del Bologna in Champions League, dovrà fare i conti anche con il grave infortunio occorso ad Alidu Seidu. Il difensore ghanese classe 2000 si è infatti infortunato dopo poco più di 15 minuti di gioco nel corso della gara. Un infortunio che era apparso subito grave, tanto che il tecnico Jorge Sampaoli, fresco di ritorno in panchina, è stato costretto a sostituire il centrale con l’ex Barcellona Mikayil Faye.

Rennes, UFFICIALE: rottura del crociato per il difensore Seidu

E ora ecco arrivare la diagnosi in merito all’infortunio del nazionale ghanese, la cui stagione rischia di chiudersi in maniera anticipata.

Il Rennes ha infatti diramato un comunicato in cui viene ufficializzata la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Un ko grave per il difensore e un ulteriore ostacolo da superare per Sampaoli, chiamato a risollevare la squadra bretone, che si trova in piena lotta per non retrocedere. Il Rennes è infatti quart’ultimo in classifica, con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, occupata in questo momento dal Nantes, terz’ultimo in classifica.

Questo il comunicato ufficiale diramato dalla società transalpina, che ha voluto mandare un messaggio d’auguri al proprio difensore, con la speranza di rivederlo presto in campo:

“Nel corso della sfida disputata domenica contro il Lille, Alidu Seidu è dovuto uscire per infortunio dopo 18 minuti di gioco. Gli esami effettuati oggi hanno purtroppo confermato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Buona fortuna Alidu, tutto lo Stade Rennais è con te. Torna da noi ancora più forte”.