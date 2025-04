Non solo Osimhen, la Juve ha un piano B italiano per l’attacco

Il nigeriano sogno per prendere il ruolo di bomber bianconero, ma c’è un’alternativa reduce da una grandissima stagione

Restano quattro partite di campionato per emettere tutti i verdetti, dallo scudetto alle retrocessioni passando per l’emozionante corsa Champions. Gli ultimi 360 minuti assegneranno premi e posizioni, anche individuali visto che il titolo di capocannoniere della Serie A tornerà a essere italiano dopo quello di Immobile nel 2021/22. Italo-argentino per la precisione, con Mateo Retegui che ha un vantaggio tale su Moise Kean da potersi già considerare ‘pichichi’ del nostro campionato.

Il bomber dell’Atalanta è arrivato a quota 24 (più 3 in Champions), ben 7 in più del compagno di Nazionale e 10 sopra Marcus Thuram che era partito a razzo. Una grande intuizione della Dea, che dopo l’infortunio di Scamacca è piombata proprio sul giocatore del Genoa pagato oltre 20 milioni e che ora vale praticamente il triplo. E che chiaramente ha già scatenato le voci di mercato, visto che un centravanti affidabile è merce rara e lo dimostrano quasi tutte le big di quest’anno. Dal Milan che lo ha acquistato a gennaio, Gimenez, e attende che si ambienti, alla Juventus che tra Vlahovic e Kolo Muani sta incontrando non poche difficoltà.

Così come la Roma, con Dovbyk spesso criticato, la Lazio che ha puntato su un Castellanos fermo a 10 reti. Va meglio all’Inter, anche se Thuram e Lautaro insieme superano di pochissimo i gol di Retegui. Per questo in estate non bisogna sottovalutare la situazione dell’attaccante della Nazionale. Che oggi compie 26 anni, per cui è nel pieno della maturità calcistica ed è pronto a fare l’ultimo step di crescita.

Juve, c’è anche la pista Retegui: ecco quanto costa

Da valutare adesso come continuerà il percorso di Retegui. A gennaio le indiscrezioni di mercato non sono mancate, in primis con un’offerta araba di alto livello che però l’Atalanta ha preferito rispedire al mittente per non privarsi del suo bomber principe a stagione in corso. E non avendo comunque necessità economiche. Ma ora tempo per sostituirlo ci sarebbe, per cui i Percassi ascolteranno quello che arriverà sulla loro scrivania. Che per forza di cose non dovrà essere inferiore ai 55 milioni di euro in virtù proprio del titolo di capocannoniere più che meritato.

La Juventus dovrà cedere Vlahovic, potrebbe non confermare Kolo Muani e si ritroverà quindi con la necessità di trovare la punta titolare. Osimhen è il sogno, ma pure complicato da realizzare visto che non può sfruttare la clausola e deve trattare col Napoli. Il nigeriano costa di più e anche l’ingaggio è molto alto. Dopo Koopmeiners, i due club hanno aperto un canale importante al netto delle schermaglie per le modalità di addio dell’olandese. Ai bianconeri piace anche Lookman, ma a fare al caso della Juve può essere più Retegui. Il giocatore piace anche all’Inter, ma per pensare di partecipare alla corsa serve prima svuotare l’attacco dai giocatori non più nei piani: Arnautovic, Correa in primis ma anche un deludente Taremi.