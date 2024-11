DIRETTA Champions League, Slovan Bratislava-Milan 0-0: punizione di Hernandez a lato LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Tehelné pole’ tra gli azzurri di Weiss e i rossoneri di Fonseca in tempo reale

Il Milan è di scena sul campo dello Slovan Bratislava in terra slovacca nell’anticipo del martedì che, insieme a Sparta Praga-Atletico Madrid, apre la quinta giornata di Champions League. Una sfida tra due formazioni reduci da un pareggio nei rispettivi campionati che sarà diretta dall’arbitro spagnolo Sanchez.

Usciti tra i fischi di San Siro dopo il pari senza reti contro la Juventus, che ha fatto seguito a quello in trasferta a Cagliari in Serie A, i rossoneri di Paulo Fonseca – privi dello squalificato Morata – vogliono centrare un altro successo in campo internazionale dopo quello a sorpresa contro il Real Madrid. L’obiettivo è quello di centrare altri tre punti per continuare a risalire la classifica dopo i ko iniziali contro Liverpool e Bayer Leverkusen per essere tra le prime otto della classifica che accedono direttamente agli ottavi di finale. Anche gli azzurri di Vladimir Weiss hanno pareggiato contro il Kosice lo scorso week end, rimanendo in testa al campionato slovacco. Discorso diverso in Europa, dove finora sono arrivate tutte sconfitte contro Celtic, Manchester City, Girona e Dinamo Zagabria: il sogno è quello di fare almeno un punto. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su tablet, pc e smartphone sulla app di Now. L’unico precedente ufficiale tra le due squadre su questo campo risale alla Coppa dei Campioni della stagione 1992-93, quando i meneghini si imposero con il risultato di 1-0 grazie al gol di Paolo Maldini. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Tehelné pole’ tra Slovan Bratislava e Milan live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Slovan Bratislava-Milan

SLOVAN BRATISLAVA (3-4-3): Takac; Kashia, Bajric, Voet; Blackman, Kucka, Savvidis, Medvedev; Barseghyan, Strelec, Metsoko. All. Weiss

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Abraham. All. Fonseca

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Liverpool punti 12, Sporting CP 10, Brest 10, Monaco 10, Inter 10, Barcellona 9, Borussia Dortmund 9, Aston Villa 9, Atalanta 8, Manchester City 7, Juventus 7, Arsenal 7, Bayer Leverkusen 7, Lille 7, Celtic 7, Dinamo Zagabria 7, Bayern Monaco 6, Real Madrid 6, Benfica 6, Milan 6, Feyenoord 6, Club Brugge 6, Atletico Madrid 6, Psv Eindhoven 5, Paris Saint-Germain 4, Sparta Praga 4, Stoccarda 4, Shakhtar Donetsk 4, Girona 3, Salisburgo 3, Bologna 1, Lipsia 0, Sturm Graz 0, Young Boys 0, Stella Rossa 0, Slovan Bratislava 0.