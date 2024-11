Slovan Bratislava-Milan: occasione Abraham, le ultime su Leao. Si ferma un difensore | VIDEO CM.IT

Le ultime notizie da Milanello dove la squadra di Paulo Fonseca sta preparando la sfida di Champions contro gli slovacchi

È vigilia di Champions League per il Milan di Paulo Fonseca. Il ‘Diavolo’ ha dovuto mettere in soffitta il deludente pareggio contro la Juventus, per iniziare a pensare alla sfida contro lo Slovan Bratislava. Un match da vincere per dimenticare le delusioni di campionato e iniziare a credere seriamente alla qualificazione tra le prime otto. Il calendario, d’altronde, adesso, è alla portata: dopo la trasferta in Slovacchia, infatti, ci saranno le sfide a Stella Rossa e Girona a ‘San Siro’, prima di chiudere a Zagabria, contro la Dinamo.

Il Milan, però, dovrà riuscire a battere lo Slovan senza Alvaro Morata, squalificato dopo il giallo rimediato a Madrid. Spazio dunque a Tammy Abraham: niente sorprese stavolta, l’indicazione è chiara. Paulo Fonseca e tutto il Milan sono pronti a puntare sull’inglese, che alla vigilia sarà in conferenza stampa al fianco del tecnico portoghese. Francesco Camarda potrà comunque mettere altri minuti nelle gambe a partita in corso.

Slovan Bratislava-Milan: Pulisic e Leao ok, out Emerson Royal

Alle spalle dell’ex Roma, che avrà la possibilità di provare a riprendersi il Milan, spazio ai titolari, con Rafa Leao e Christian Pulisic. Entrambi hanno iniziato ad allenarsi con il resto del gruppo, spazzando via ogni tipo di dubbio: ieri d’altronde erano circolate delle immagini del portoghese che lasciava San Siro zoppicando e l’americano era reduce dalla panchina contro la Juve. C’era dunque un po’ di apprensione tra i tifosi milanisti, che potranno, invece, gustarsi le prodezze dei propri leader tecnici.

A centrocampo chiaramente non si toccano Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana. Dietro, invece, c’è qualche dubbio: Gabbia, rientrato dall’infortunio, dopo la Juve potrebbe accomodarsi in panchina, lasciando spazio a Fikayo Tomori, con Malick Thiaw. Sugli esterni la certezza è chiaramente rappresentata da Theo Hernandez a sinistra, a destra, invece, può essere arrivato, finalmente, il turno di Davide Calabria. Emerson Royal, d’altronde, non si sta allenando con il gruppo per via di un problema alla caviglia. Potrebbe comunque partire col resto del gruppo per la Slovacchia. Tra i pali, chiaramente, Mike Maignan.