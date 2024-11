Primo regalo di Natale per Thiago Motta: rinnovo con la Juve in arrivo | CM.IT

Si avvicina il mercato di gennaio, dove la Juventus è chiamata ad essere protagonista, ma intanto si attende il primo regalo di Natale: accordo ad un passo per il rinnovo di contratto

Tornando con un viaggio nel tempo all’inizio della scorsa estate, troveremmo un Thiago Motta che in difesa ha solamente due certezze: Gleison Bremer e Andrea Cambiaso. Tutto il resto del pacchetto difensivo bianconero rappresentava per il neo-allenatore una gigantesca incognita e un dubbio piuttosto corposo.

Sono bastate le prime settimane di ritiro e allenamenti per far sorgere nella mente dell’ex tecnico del Bologna altre due certezze: il giovane Nicolò Savona, che si è dimostrato subito pronto, e soprattutto Federico Gatti. Il centrale di Rivoli ha conquistato Thiago Motta, tanto che alla prima di campionato si è presentato con la fascia di capitano al braccio e ora che non c’è più Bremer è uno dei capisaldi della formazione bianconera. Il primo regalo di Natale in casa Juventus porta l’indirizzo di Gatti e fa sorridere anche Thiago Motta.

Rinnovo in arrivo per Gatti: firma e ufficialità con la Juventus entro Natale | CM.IT

Fin dalle prime settimane di questa stagione, in casa Juventus si è ragionato sulla necessità di prolungare il contratto di Federico Gatti con un aumento dell’ingaggio che ne rispecchi lo status raggiunto sul campo. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nei mesi scorsi, dopo l’infortunio di Bremer la dirigenza bianconera ha chiesto tempo al difensore e al suo entourage prima di completare l’operazione.

Adesso, sempre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la macchina per il rinnovo di Federico Gatti è ripartita e l’annuncio ufficiale è atteso prima di Natale. La scadenza del contratto verrà posticipata di un anno rispetto a quella attuale, passando così dal 2028 al 2029, e l’ingaggio salirà dagli attuali 1,5 milioni a circa 2,3 milioni di euro più dei bonus legati ai risultati. Insomma, Federico Gatti e la Juventus sono pronti a cementare la propria unione, consegnando così a Thiago Motta un giocatore sempre più centrale nel progetto e soddisfatto dalla propria condizione contrattuale.