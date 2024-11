Operazione e stop UFFICIALE: out tre mesi

Brutta notizia per il club, tre mesi di stop dopo l’operazione effettuata con successo: il comunicato è ufficiale

Il responso dopo l’operazione è ufficiale: lo stop è decisamente pesante, con il calciatore che tornerà in campo soltanto tra tre mesi.

Brutte notizie in casa Lecce, ma nel male l’operazione è andata a buon fine. Sotto i ferri è finito Lameck Banda: il club giallorosso aveva infatti annunciato che per l’attaccante zambiano era stata riscontrata la rottura del malleolo. Un infortunio grave e pesante per il calciatore, rimediato appena prima della sosta per le nazionali. Nonostante questo, Banda era stato costretto a partire per lo Zambia per raggiungere in ritiro la sua nazionale in vista degli impegni per la qualificazione alla Coppa d’Africa 2025. Il club salentino aveva comunicato alla Federcalcio del paese africano quella che era stata l’entità dell’infortunio del calciatore. Nonostante questo, lo Zambia aveva insistito perché Banda raggiungesse il ritiro.

Lecce, UFFICIALE: Banda operato, tre mesi di stop

Una volta arrivato in patria, il calciatore è stato sottoposto nuovamente ad esami, che avevano appunto riscontrato la rottura del malleolo. Da lì si è resa necessaria l’operazione.

L’attaccante è stato operato all’Humanitas di Rozzano. Un intervento perfettamente riuscito, come sottolineato dalla stessa società salentina, che perderà però il giocatore per tre mesi. Una brutta tegola per Marco Giampaolo che dunque non potrà fare a meno di una preziosa risorsa per il proprio attacco. Banda potrebbe quindi tornare tra la seconda metà di febbraio e l’inizio di marzo ed essere a disposizione per la sfida interna contro l’Udinese (23 febbraio) o contro la Fiorentina (2 marzo).

Questo il comunicato diramato dalla società giallorossa:

“L’Us Lecce comunica che in data odierna il giocatore Lameck Banda è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi con viti della frattura del malleolo mediale sinistro.

L’intervento è stato eseguito presso l’istituto clinico Humanitas di Rozzano (Mi) dal Dott. Lorenzo Di Mento, Direttore dell’U.O. di Traumatologia, insieme al Dott. Antonio Orgiani, U.O. di Chirurgia Protesica e mini-invasiva di anca e ginocchio e co-responsabile sanitario dell’U.S. Lecce.

L’intervento è perfettamente riuscito, si prevede un pieno ritorno all’attività agonistica in circa 3 mesi”.