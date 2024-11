Esonero Fonseca, ci risiamo: “Quarto posto a rischio”

L’allenatore del Milan torna in discussione dopo la deludente prestazione dei suoi contro la Juventus. L’annuncio a sorpresa

Fonseca di nuovo in discussione. Milan-Juventus ha gettato nuove ombre sul tecnico rossonero, soprattutto alla luce della classifica di Serie A: il primo posto occupato dal Napoli è distante 10 punti, il quarto posto ben 9 punti anche se con una partita ancora da recuperare.

Intervenuto a “Pressing” sui canali ‘Mediaset’, Riccardo Trevisani è stato piuttosto netto sulla stagione dei rossoneri: “L’atmosfera a San Siro era cupa dopo Milan-Juve. I tifosi hanno capito che partite come quella col Real Madrid sono l’eccezione e le altre come sabato, come Cagliari e Parma sono la regola. Questo Milan tra le prime quattro non ci arriva nemmeno con l’ascensore”. Il telecronista ha già escluso la squadra di Fonseca non solo dalla lotta Scudetto, ma anche dalla corsa Champions.

Anche Carlo Pellegatti stronca il tecnico portoghese: “Sarei ridicolo, ridereste tutti insieme, se io pensassi al primo posto. Ma in questo momento mi preoccupa molto il quarto posto, sarebbe un disastro non arrivarci. La classifica dice 9 punti ma non con una squadra davanti, ce ne sono 4/5”.

Milan, Pellegatti ‘rimpiange’ Pioli: “Ora a San Siro c’è un atmosfera triste”

“La cosa che mi dispiace di più è aver perso quell’atmosfera meravigliosa ed emozionante di San Siro ai canti di “Pioli is on fire“. La gente era muta, come a teatro. Erano lì assorti, l’atmosfera era triste”. In conclusione, il noto opinionista ‘rimpiange’ anche Stefano Pioli e l’atmosfera di San Siro degli ultimi anni.

L’allenatore del Milan torna così in discussione. Il primo posto e la zona Champions League si allontanano per i rossoneri e Paulo Fonseca non può più permettersi passi falsi in campionato. I continui alti e bassi del suo Milan rischiano di compromettere la stagione molto presto. Fonseca è dunque avvisato: ora c’è bisogno di continuità per mantenere salda la panchina.