DIRETTA Serie A, Venezia-Lecce 0-0: Oristanio pericoloso LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Penzo’ tra gli arancioneroverdi di Di Francesco e i giallorossi di Giampaolo in tempo reale

Il Venezia ospita il Lecce nel secondo e ultimo posticipo del lunedì che chiude la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Uno scontro diretto che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza che sarà diretto dall’arbitro Pairetto della sezione di Nichelino.

Da una parte gli arancioneroverdi di Eusebio Di Francesco vogliono rialzare la testa dopo il ko interno contro il Parma che ha fatto seguito a quello, sempre di misura contro l’Inter. Lo scopo è quello di centrare i tre punti per scavalcare proprio i salentini in classifica e abbandonare l’ultima posizione. Dall’altra parte i giallorossi di Marco Giampaolo, al suo esordio in panchina al posto di Gotti, esonerato nella pausa per le Nazionali dopo il pareggio contro l’Empoli, ambiscono ad ottenere la loro prima vittoria esterna della stagione per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile anche in streaming su smartphone, pc e tablet sulla app di Dazn. L’ultimo precedente ufficiale tra queste due formazioni risale al maggio di tre anni fa in Serie B, quando su questo stesso campo i lagunari si imposero con il risultato di 1-0 grazie alla rete siglata da Forte. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Pierluigi Penzo’ tra Venezia e Lecce live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Venezia-Lecce

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Sverko, Svoboda, Idzes; Zampano, Duncan, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. All. Di Francesco

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Pierotti, Krstovic, Dorgu. All. Giampaolo

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 29 punti, Atalanta, Inter, Fiorentina e Lazio 28, Juventus 25, Milan* 19, Bologna* 18, Udinese 17, Empoli 16, Torino 15, Roma 13, Parma e Verona 12, Cagliari e Genoa 11, Como 10, Lecce* e Monza 9, Venezia 8*.

*una partita in meno