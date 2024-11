Dalla Fiorentina alla Juventus, la storia si ripete: 20 milioni per il sì

Viola e bianconeri si contendono l’attaccante che può cambiare squadra già a gennaio: il prezzo è stato già fatto

Concorrente diretti, almeno fino ad ora: dopo 12 giornate la Fiorentina è nel gruppetto delle seconde, un punto alle spalle del Napoli, e davanti alla Juventus che insegue a -3 dai viola (oltre a Inter, Fiorentina e Lazio).

Una situazione inattesa, almeno per quel che riguarda la formazione di Palladino che è stato bravo a scegliere le giuste contromisure dopo un inizio di campionato un po’ deludente. Ora la viola, guidata dall’ex bianconero Kean, vola e contro il Como è arrivata la settima vittoria consecutiva. La tifoseria giustamente sogna, anche se la rosa non sembra attrezzata per poter competere ad alti livelli su tre competizioni, soprattutto in attacco dove dietro Kean manca un attaccante che possa sostituirlo.

Un attaccante è quel che manca, almeno sulla carta, anche alla Juventus. Nonostante Giuntoli ha affermato che la società ha fiducia in Milik e non interverrà in quel reparto a gennaio, non è da escludere che qualcosa possa essere fatto, anche perché il polacco è fermo da tanto tempo e Motta non può continuare a fare affidamento sul solo Vlahovic. Ecco allora che le strade di Juventus e Fiorentina potrebbero incrociarsi sul nome dello stesso attaccante.

Calciomercato Juventus, sfida alla Fiorentina per l’attaccante

Il nome è quello di Angel Correa, 29 anni, attaccante dell’Atletico Madrid. L’argentino, con passaporto spagnolo, in questa stagione non sta trovando molto spazio nella squadra da Simeone che in poche occasioni lo ha schierato dal primo minuto.

Si spiegano così gli appena 373 minuti giocati in campionato dove è riuscito comunque a segnare due reti. Senza un cambio di rotta da parte del Cholo, Correa a gennaio potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciare Madrid e iniziare una nuova avventura. Accostato spesso alla Serie A, il calciatore sarebbe finito nel mirino proprio di Fiorentina e Juventus.

Lo riferisce ‘fichajes.com’ che svela anche la decisione dell’Atletico Madrid: via libera alla cessione soltanto davanti ad una proposta da 20 milioni di euro. Una cifra elevata per un calciatore che ha il contratto in scadenza nel 2026 e che ha quasi 30 anni. Difficile che la pista diventi calda a queste condizioni, diverso se ci fosse un’apertura al prestito: probabilmente la formula giusta per portare Correa in Italia.