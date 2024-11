Caviglia rotta e operazione, UFFICIALE: tegola prima di Tottenham-Roma

Non ci sarà nel match di Europa League a causa di un grave infortunio: la frattura significa stop molto lungo

Non arrivano buone notizie a pochi giorni da Tottenham-Roma, match importante di Europa League. Una partita che Guglielmo Vicario non disputerà a causa del grave infortunio rimediato contro il Manchester City nell’ultima gara degli Spurs.

Il portiere italiano ha riportato, infatti, una frattura della caviglia destra e, come comunicato dalla società londinese, è stato operato quest’oggi. Nella nota pubblicata dal club non si fa riferimento ai tempi di recupero che saranno comunque lunghi. Per infortuni del genere si parla di circa tre mesi di stop che significherebbe per l’estremo difensore ex Empoli tornare non prima di marzo a disposizione di Postecoglou.

Una tegola per il Tottenham che giovedì affronterà la Roma di Claudio Ranieri, reduce dal debutto non positivo contro il Napoli (sconfitta per 1-0). I giallorossi dovranno provare a fare punti per risalire la classifica: cinque i punti conquistati nelle prime quattro giornate con una vittoria e due pareggi, oltre ad una sconfitta.

Tottenham, frattura per Vicario: sostituto a gennaio

Dall’altro lato gli Spurs sono invece nella parte alta della graduatoria, attualmente in settima posizione, quindi avrebbero garantito l’accesso diretto agli ottavi di finale.

Finora la formazione di Postecoglou ha vinto tre delle quattro partite disputate nella competizione, perdendo nell’ultima contro il Galatasaray, e va a caccia di punti preziosi per blindare il passaggio del turno. Lo dovrà fare senza Vicario, costretto ad operarsi dopo l’infortunio rimediato sabato nel match vinto in casa del Manchester City.

Ora per il Tottenham si apre anche la possibilità di tornare sul mercato a gennaio per un portiere: fino ad allora, Postecoglou farà affidamento sull’esperto Forster con in rosa anche Austin e Whiteman. Gli Spurs avranno qualche settimana per valutare le opzioni a disposizione del proprio allenatore e per poi decidere se far partire l’assalto ad un portiere che possa blindare la porta oppure non toccare nulla e attendere il ritorno in campo di Vicario.