Milan-Juventus, ‘truffa’ e annuncio shock: “Un punto di penalizzazione”

Il dibattito infuria dopo Milan-Juventus, sui due club piove una polemica eclatante che potrebbe avere grandi ripercussioni

Che fosse una partita delicata, tesa, che nessuna delle due squadre poteva permettersi di sbagliare, per motivi diversi, lo si sapeva. Ma ci si sarebbe comunque aspettati uno spettacolo diverso in Milan-Juventus, una grande classica del nostro campionato, che nel corso della storia è stato uno dei match più sentiti e in grado di scrivere pagine di storia.

Storia che in qualche modo è stata scritta anche questa volta, anche se in una direzione opposta a quella che tutti auspicavano. La prestazione delle due squadre ha partorito uno scialbo 0-0, dove le emozioni sono arrivate letteralmente con il contagocce. Di tutt’altro tenore, era stata la gara che la Juventus aveva vissuto un mese fa in quel di San Siro, contro l’Inter, da cui era scaturito invece un 4-4 che è entrato già di diritto nella leggenda del campionato.

Per i bianconeri, può essere forse riconosciuta qualche attenuante in più, rispetto ai rossoneri, viste le tante assenze, in particolare nel reparto offensivo. La partita è stata comunque stigmatizzata in negativo da diversi commentatori. E c’è chi ci va particolarmente pesante, mettendo sotto accusa l’atteggiamento delle due formazioni.

Milan-Juventus, l’avvocato Intrieri attacca: “Pareggio voluto da entrambe”

A dire di Cataldo Intrieri, famoso avvocato penalista, tifoso del Milan che spesso si diletta sui social a commentare le vicende calcistiche, le due squadre si sarebbero accontentate volentieri di spartirsi un punto a testa, quasi non pensando minimamente a offendersi.

Il post pubblicato sul profilo ‘X’ di Intrieri è una invettiva che configura addirittura delle responsabilità specifiche per rossoneri e bianconeri, a mo’ di provocazione intellettuale. “Non è stata soltanto una brutta partita, è stata una truffa – ha affermato l’avvocato – Nel calcio moderno i diritti televisivi si pagano miliardi, non si può accettare una partita senza un solo tiro in porta per scelta voluta dei giocatori. Anche Leao in qualche ripartenza si è fermato per passare la palla indietro. Il risultato è stato voluto da entrambe le squadre. A Milan e Juventus andrebbe levato un punto ciascuno per scarsa combattività“.