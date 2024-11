L’incredibile episodio con Lichtsteiner: “Ha combattuto con quell’allenatore”

Il retroscena relativo l’ex calciatore svizzero ha stupito in molti: non sono mancate le polemiche con il suo ex allenatore

Stephan Lichtsteiner è riuscito, a suo modo, a scrivere la storia della Serie A e della nazionale svizzera. Il laterale basso ha vestito le maglie prestigiose di Lazio e Juventus, e proprio con la maglia dei bianconeri i successi non sono affatto mancati, anzi è stato un perno di grandi successi conquistati con la Vecchia Signora.

La sua esplosione sul campo è arrivata agli ordini di Antonio Conte, che è riuscito a farlo brillare sulla fascia destra nel suo 3-5-2, con una fase difensiva attenta e la capacità di ripartire al massimo della velocità con inserimenti continui alle spalle della retroguardia avversaria, e anche diversi gol e assist messi a segno.

Lo svizzero ha acquisito sempre più esperienza e mentalità vincente, tanto da diventare uno dei leader più identificativi di quel periodo per la sua Svizzera. Ora che la sua carriera è finita, può guardarsi alle spalle e dire di aver fatto qualcosa di enorme, anche per la professionalità che ha sempre mostrato in allenamento e sul campo. Ma non è sempre stato tutto rose e fiori per lui, anche per via dei rapporti con un suo ex allenatore.

Il retroscena su Lichtsteiner: ombre sul rapporto con il suo ex allenatore

Conte è notoriamente non proprio un allenatore semplice con cui avere a che fare, ma le cose con Lichtsteiner, almeno in via ufficiale, sono sempre andate più che bene. Grégory Tafforeau, ex terzino sinistro e capitano del Lille, che ha dovuto terminare la sua carriera nel 2011 a causa di problemi ricorrenti alla schiena, ha commentato a ‘L’Equipe’ senza troppi veli quanto era accaduto diversi anni prima proprio con il club francese.

All’epoca Lichtsteiner giocava sulla fascia destra del Lille e ha rivelato che l’esterno svizzero “ha combattuto con Claude Puel” in diverse occasioni. Uno scontro che comunque non ha mai abbassato il suo rendimento e probabilmente è stato formativo per la crescita dell’ex Juve. Poi le cose sono andate decisamente bene per lui in Italia, e ora è una bandiera degli anni 2000 che non può essere dimenticata.