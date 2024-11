Juve, problema da 150 milioni: “Il bilancio del mercato, ad oggi, è negativo”| ESCLUSIVO

Per la società bianconera nel mirino finisce Giuntoli con il giudizio su tre acquisti ad oggi profondamente negativo: l’allarme è lanciato

Un pareggio che ha soddisfatto Thiago Motta, ma che non cancella i dubbi sul nuovo corso della Juventus. Un corso che si basa soprattutto su tre grandi acquisti che, ad oggi, non hanno reso secondo le aspettative.

Su questo si sofferma, intervenuto a Ti Amo Calciomercato sul nostro canale Youtube, il giornalista Antonello Angelini: “Il pareggio è sempre un bicchiere a metà – dichiara in riferimento alla partita contro il Milan -. Bisogna considerare che si giocava a Milano e la Juve era falcidiata da infortuni e non aveva una punta in casa. Poi se c’è una squadra che ha provato di più a vincere, è stata la Juventus. Ho visto luci e ombre nei bianconeri, ma parlo in generale”.

Quindi Angelini entra nel dettaglio: “Partiamo dalle luci. Kalulu, Di Gregorio, Savona, Yildiz, Locatelli, Weah, Thuram, Conceicao, Mbanbula: questi giocatori valgono di più o di meno quando la Juve li ha presi o fatti salire dalla Next Gen? Tutti questi giocatori sono apprezzati sul mercato e non è cosa da poco. La parte ombra, il bicchiere mezzo vuoto è che 150 milioni della campagna acquisti (Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Koopmeiners) per motivi diversi, con modalità differenti, non stanno rendendo”.

Juventus, Angelini: “Ad oggi spesi male 150 milioni”

Una situazione che può ancora cambiare però: “Douglas Luiz non ha ancora capito che è arrivato alla Juventus e non sta all’Aston Villa. Deve ancora capire che l’umiltà e il modo di allenarsi deve essere da Juve e non da Aston Villa, non deve fare la prima donna. Nico Gonzalez è sempre infortunato. Koopmeiners è la cosa, dal punto di vista di Thiago Motta, meno preoccupante, ma dall’altro punto di vista più preoccupante. Ad oggi tra l’infortunio alle costole, il fatto che non ha segnato un gol, il fatto che anche contro il Milan è sembrato spaesato e fuori ruolo, il fatto che non è mai stato decisivo, è un problema”.

Quindi il giudizio sul mercato: “Rivedere il giudizio sulla campagna acquisti di Giuntoli? Ad oggi sì, se fai un bilancio è negativo: se hai 150 milioni, su 200 di budget, che non stanno rendendo è una situazione negativa. Detto questo alcune situazioni sono recuperabili. Ad oggi la proiezione è aver speso male 150 milioni. Mettetecela tutta Giuntoli e Motta per far esplodere uno o due di questi tre: se su cinque acquisti, sbagli i tre più importanti, la situazione è complicata”.