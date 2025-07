Sondaggio da Madrid per Sarmiento del Brighton | ESCLUSIVO

L’esterno ecuadoregno è in cerca di una nuova sistemazione dopo la stagione in prestito al Burnley, col quale ha conquistato la promozione in Premier League

Jeremy Sarmiento è stato uno dei protagonisti della grande stagione del Burnley, che si è conclusa a 100 punti col ritorno diretto in Premier solo dodici mesi dopo la retrocessione.

37 presenze e 4 gol, questo il bottino del nazionale ecuadoregno di proprietà del Brighton. Ad oggi non rientra nei piani del club dell’East Sussex: si sta cercando una sistemazione a titolo definitivo, anche perché il contratto scade a giugno 2027.

Sarmiento ha un buon mercato nella stessa Inghilterra, dove ormai gioca dal lontano 2017. Era un ragazzino quando indossava la maglia del Charlton, poi una breve parentesi nelle giovanili del Benfica prima del passaggio al Brighton nell’estate 2021 per poco meno di 600mila euro.

Ipswich e Burnley le successive esperienze rimanendo sempre un calciatore di proprietà del Brighton: 75 le presenze in Championship, condite da 9 gol, 15 quelle in Premier.

Sondaggio dell’Atletico Madrid per Sarmiento

Per Sarmiento c’è anche la possibilità di un trasferimento in Spagna, Paese in cui è nato il 16 giugno 2002. Precisamente a Madrid, da dove – secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it – è partito un sondaggio esplorativo. È stato l’Atletico che ha chiesto informazioni circa le condizioni di una eventuale operazione.

Per ora gli spagnolo non sono andati oltre un sondaggio, indicativo però del gradimento da parte dei ‘Colchoneros’, e ovviamente di Simeone per l’esterno che con la sua Nazionale vanta 24 presenze (di cui 3 all’ultimo Mondiale in Qatar) e 2 reti.