DIRETTA Serie A, Como-Fiorentina e Torino-Monza | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si torna in campo alle 15 per due gare valide per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, importanti ai fini della classifica e del futuro anche di alcuni degli allenatori impegnati: si tratta di Como-Fiorentina e Torino-Monza.

I lariani, guidati in panchina dal mister Cesc Fabregas, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio ottenuto sul campo del Genoa dell’ex allenatore Alberto Gilardino, sostituto da Patrick Vieira. Un punto che ha interrotto la serie negativa di tre sconfitte, mentre la vittoria manca dal 29 settembre scorso: 3-2 casalingo sul Verona di Paolo Zanetti. Di contro, i gigliati di Raffaele Palladino sono reduci dal 3-1 rifilato sempre ai malcapitati scaligeri nel turno precedente, un filotto di sei vittorie consecutive in campionato che li ha lanciati nelle prime quattro posizioni della classifica, in piena lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ di Como.

FORMAZIONI UFFICIALI COMO-FIORENTINA

COMO (4-2-3-1): Reina; Goldaniga, Dossena, Barba, Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Sala, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Bove; Kean. All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A: Inter* e Atalanta* punti 28, Napoli 26, Lazio, Fiorentina e Juventus* 25, Milan 19, Bologna** 18, Udinese 16, Empoli 15, Torino 14, Roma, Genoa* e Parma* 13, Verona* 12, Cagliari e Como 10, Lecce 9, Monza e Venezia 8

*una partita in più

**una partita in meno

ARBITRO: Matteo Marchetti (Sezione Ostia)

L’altra sfida delle 15 vede scendere in campo il Torino e il Monza. I granata, allenati da Paolo Vanoli, che si gioca un pezzo di panchina quest’oggi, arrivano alla partita di oggi dopo la sconfitta, la quarta negli ultimi cinque impegni, nel derby contro la Juventus di Thiago Motta. La squadra del presidente Urbano Cairo naviga a metà classifica, ma le parti basse si avvicinano sempre di più. Di contro, i brianzoli dell’allenatore Alessandro Nesta si presentano a questo appuntamento dopo la terza sconfitta consecutiva, patita tra le mura amiche contro la lanciantissima Lazio di Marco Baroni. Penultimi in classifica con soli 8 punti, i lombardi devono necessariamente rialzarsi per evitare anche ribaltoni in panchina. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-MONZA

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineitis, Lazaro; Adams, Sanabria. All. Vanoli

MONZA (3-4-1-2): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini; Mota, Djuric. All. Nesta

ARBITRO: Rosario Abisso (Sezione Palermo)