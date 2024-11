Allarme Leao, le immagini post Juventus fanno tremare il Milan

Per l’attaccante portoghese c’è un po’ di preoccupazione per le condizioni in cui è uscito dalla stadio dopo il big match di sabato

Non una serata da ricordare per Rafael Leao: in Milan-Juventus i rossoneri non hanno mai creato pericoli dalle parti di Di Gregorio e il portoghese ha fatto più lavoro in fase di ripiegamento che in quella offensiva.

Una prestazione generale che non è piaciuta al pubblico che ha fischiato dopo il triplice fischio di Chiffi e che ha provocato anche un po’ di malumore in Fonseca. L’allenatore ha sottolineato la mancanza di coraggio della sua squadra che ha avuto troppo rispetto della Juventus e non ha rischiato la giocata, fondamentale per provare a superare una difesa impenetrabile come quella bianconera.

Parole dirette anche Leao che ha le qualità per fare male a tutte le retroguardie e lo ha dimostrato nelle sue ultime partite. Il portoghese è chiamato a farlo anche in Champions League con il Milan atteso dal match contro lo Slovan Bratislava martedì pomeriggio. Una partita fondamentale e da non sbagliare per risalire ulteriormente la classifica e provare ad entrare nelle prime otto, evitando così gli spareggi per gli ottavi di finale. La presenza di Leao però non è così certa, almeno stando alle immagini post Milan-Juventus.

Milan-Juventus, Leao esce zoppicante: le ultime sulle sue condizioni

Rafa Leao, infatti, ha lasciato lo stadio al termine della gara zoppicando. Il portoghese non indossava completamente la scarpa destra ed ha attraversato la zona mista camminando con andatura claudicante.

Dal Milan non hanno comunicato nessun infortunio, ma c’è comprensibilmente tra i tifosi un pizzico di preoccupazione viste le immagini su Leao. Difficile che il portoghese non sia a disposizione per la sfida Champions contro lo Slovan Bratislava, quando servirà il coraggio non mostrato contro la Juventus per vincere e continuare la risalita in classifica.

Attualmente i rossoneri sono ventesimi, in piena zona spareggio, ma hanno vinto le ultime due partite e vedono l’ottavo posto distante tre punti, anche se le squadre da superare sono tante e l’impresa si preannuncia non semplice.