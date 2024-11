Tre arresti dopo i cori razzisti: è arrivato il comunicato UFFICIALE

La punizione è arrivata inevitabilmente per i supporters dei top club, dopo aver urlato espressioni razziste: c’è anche l’annuncio

Il calcio è il gioco più bello e amato del mondo, uno sport che dovrebbe unire attraverso lo spettacolo e la passione davvero tante persone e tifosi. Spesso, però, succede il contrario e viene utilizzato come mezzo per fare propaganda dell’odio e della discriminazione.

Nonostante le molte campagne che si sono succedute nel corso degli anni, il razzismo è ancora una piaga per la nostra società e anche per il calcio. E non succede solo nei campi minori, come credono in molti, ma anche in alcuni dei palcoscenici più prestigiosi sulla scena internazionale. Purtroppo, a dimostrazione di ciò che vi stiamo raccontando, è accaduto anche in Real Madrid-Barcellona, una delle partite più belle e attese al mondo.

In casa c’erano le Merengues e i blaugrana hanno dominato, sfruttando tutte le difficoltà della squadra di Carlo Ancelotti nella prima parte di stagione e vincendo oltre ogni previsione positiva o negativa con il risultato di 0-4.

Cori razzisti contro Yamal durante Real Madrid-Barcellona: arrestati tre tifosi

Il terzo gol di Lamine Yamal ha chiuso i giochi e scatenato la rabbia dei supporters Blancos contro il super talento. Non ci sono giustificazioni per quello che hanno fatto: mentre il golden boy stava esultando insieme ai suoi compagni, hanno mimato gesti che si riferivano ai primati e hanno iniziato a urlargli ‘scimmia’, insieme ad altre frasi irripetibili.

I video degli atti sugli spalti sono diventati anche virali, ma ciò per certi versi si può considerare anche un fattore positivo, visto che ha permesso alla Polizia Nazionale di identificare le persone autrici di questi comportamenti. A distanza di qualche settimana, come riporta il ‘Mundo Deportivo’, sono arrivati anche gli arresti per i tre tifosi del Real implicati.

Inoltre, è importante sottolineare che nelle indagini il Madrid si è unito al Barcellona e alla Liga per le procedure delle forze dell’ordine, perché la lotta al razzismo non conosce bandiere. Vedremo se si andrà avanti anche con la squalifica parziale o totale del campo.