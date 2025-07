Juve: il centrocampista dalla Turchia, ok di Tudor allo scambio

I bianconeri potrebbero sbloccare una operazione tramite uno scambio. Il tecnico croato è pronto a dare il suo via libera all’affare

Il calciomercato della Juventus continua a vivere una fase di stallo. Le cessioni mancate stanno bloccando le entrate e per questo motivo alla Continassa sta prendendo sempre più piede l’ipotesi di iniziare a ragionare sugli scambi. Al momento, escluso David, l’unica operazione conclusa è stata proprio quella che ha portato Joao Mario alla corte di Tudor e Alberto Costa in Portogallo. Quindi non è da escludere che nelle prossime settimane si possa chiudere un altro colpo con modalità simili.

Stando alle informazioni di Gianluigi Longari, su Arthur si è inserito con forza il Besiktas. E a questo punto la Juventus potrebbe ragionare sulla possibilità di una operazione complicata, ma che in Turchia è stata già fatta in passato. Per il momento si tratta di una ipotesi di calciomercato molto difficile e quindi vedremo cosa succederà e se alla fine si potrà arrivare alla fumata bianca.

Calciomercato Juventus: Arthur al Besiktas, possibile scambio

Arthur non rientra nei piani della Juventus. Il centrocampista nel corso di questo calciomercato lascerà i bianconeri e potrebbe trasferirsi in Turchia. Il Besiktas si è inserito nella corsa al brasiliano e la Vecchia Signora potrebbe decidere di andare a chiedere uno scambio per un centrocampista giovane e di qualità.

La Juventus nel corso di questo calciomercato dovrà prendere due centrocampisti e l’ipotesi di uno scambio fra Arthur e Gedson Fernandes è da tenere in considerazione nel corso delle prossime settimane. Il portoghese è gestito da Mendes e i rapporti fra il procuratore lusitano e i bianconeri è ottimo. Proprio per questo motivo la possibilità di scambio potrebbe concretizzarsi in caso di affondo dei turchi per il brasiliano. Per adesso non c’è una trattativa concreta e vedremo cosa succederà in futuro.

L’arrivo di Arthur potrebbe portare Gedson Fernandes ad avere meno spazio con il portoghese pronto a chiedere il trasferimento. La Juventus rappresenta una buona opportunità di calciomercato visto che Tudor è alla ricerca di un centrocampista di qualità che possa dare una alternativa a Locatelli e Koopmeiners.

Mercato Juventus: Gedson Fernandes una possibilità per i bianconeri

Gedson Fernandes potrebbe rappresentare una possibilità per la Juventus in questo calciomercato. Molto dipenderà comunque dalla partenza di Arthur e dal reale interesse del Besiktas. Se i turchi decideranno di affondare il colpo, la Vecchia Signora potrebbe optare per uno scambio con il portoghese.

Vedremo come si svilupperà la situazione nel prossimo futuro. La Juventus è alla ricerca di due centrocampisti. Operazioni non assolutamente facili e per questo motivo i bianconeri potrebbero decidere di cambiare obiettivo e puntare forte su Gedson Fernandes.